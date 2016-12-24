وكالة أنباء الإمارات - وام

جاذبية أبوظبي ودبي تتزايد لدى السياح اليابانيين.. والأمن والأمان "كلمة السر"

تصدرت أبوظبي ودبي الوجهات الأكثر شعبية في الشرق الأوسط لدى المسافرين اليابانيين نظراً لمستويات الأمن والأمان التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوقعت وكالة السفر اليابانية "جي تي بي" في إطار تناولها لموسم السياحة الشتوي وأكثر الوجهات شعبية في الشرق الوسط وشمال أفريقيا تصدر أبوظبي ودبي تلتهما مصر بارتفاع بنسبة 10% في عدد المسافرين.

وكالة الأنباء القطرية

قطر تستنكر جريمة حرق أسيرين تركيين أحياء

أعربت دولة قطر عن استنكارها الشديد للجريمة البشعة التي ارتكبتها مجموعة إجرامية بإقدامها على حرق أسيرين تركيين أحياء.

وكالة الأناضول

الأمن التركي يوقف 4 أشخاص للاشتباه بانتمائهم لـ"داعش"

أوقفت قوات الأمن التركية 4 أشخاص، للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، في ولاية "قهرمان مرعش" جنوبي البلاد.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

"السلام لحلب"… مسير ابتهاجاً بالنصر على الإرهاب

احتفالاً بإعادة الجيش العربي السوري الأمن والأمان إلى مدينة حلب وتحريرها من الإرهاب والإرهابيين نظمت مديرية سياحة حلب اليوم مسيراً بعنوان "السلام لحلب" بمشاركة أكثر من ألف من أبناء المدينة وفعالياتها الأهلية والشبابية.

وكالة أنباء رويترز

مسؤول إسرائيلي: أوباما وكيري وراء تصويت "مشين" بمجلس الأمن حول الاستيطان

قال مسؤول إسرائيلي كبير إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري دعماً مشروع قرار "مشيناً" مناهضاً للاستيطان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وكالة فرنس برس

انفصاليو شرق أوكرانيا يعلنون قبولهم وقفاً جديداً لإطلاق النار

أعلن المتمردون الانفصاليون في شرق أوكرانيا قبولهم بوقف جديد لإطلاق النار اقترحته مجموعة الاتصال التي تضم سلطات كييف وموسكو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وكالة أنباء شينخوا

الصين "محبطة" من تمديد الاتحاد الأوروبي إجراءات العلاج التجاري

أعرب مسؤول بوزارة التجارة الصينية عن استيائه من الاتحاد الأوروبي لنيته تمديد إجراءات العلاج التجاري على منتجات الألواح الضوئية الصينية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

تنظيم "داعش" يؤكد في بيان مقتل منفذ هجوم برلين بالشاحنة

أفادت وسائل إعلام مقربة من تنظيم "داعش" أن الرجل الذي قتل في تبادل لإطلاق النار في ميلانو حين أوقفته الشرطة الإيطالية خلال عملية تفتيش هو منفذ اعتداء برلين على سوق للميلاد مساء الإثنين.

ميركل: ألمانيا تريد الإسراع بترحيل طالبي اللجوء التونسيين المرفوضين

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل إنها أبلغت الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال محادثة هاتفية بأن حكومتها تريد تسريع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين وزيادة عدد المطرودين.

بوتين للأسد: المهمة الأساسية الآن هي التوصل لتسوية سياسية

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالاً هاتفياً مع نظيره السوري بشار الأسد، وهنأه على تحرير مدينة حلب، من سيطرة المجموعات المسلحة.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الرئيس روحاني: توثيق العلاقات مع الدول يسهم في المزيد من الصمود بوجه المشاكل

قال رئيس الجمهورية حسن روحاني أن علاقاتنا في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة، كلما كانت أوثق وأمتن مع الأصدقاء والبلدان وتزداد المشاورات ويصبح التخطيط أدق، فإننا سنقف بشكل أفضل بوجه المشاكل.