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الجو الميلادي يلف البلد طقسا ماطراً ومثلجاً وفرحة عيد لدى اللبنانيين، زادتها خطوة مجلس الوزراء في اقرار البيان الوزاري، والاستجابة السريعة لرئيس المجلس النيابي في الدعوة إلى جلسات لمناقشة البيان أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

المنار

قرار تاريخي صوّت عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع، مع امتناع الولايات المتّحدة عن التصويت، برفض الاستيطان الإسرائيلي في المناطق المحتلّة والمطالبة بوقفه.

nbn

عيديّة سياسيّة للبنانيين، من تأليف الحكومة إلى بيانها الوزاري، وصولاً إلى الثقة النيابيّة المرتقبة في جلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس.

mtv

ميلاد مجيد. الهدايا تتوالى، واللبنانيون لا يصدّقون أنّ الواجهة الخارجيّة لدولتهم يكتمل ترميمها بهذه السرعة. فبعد الاتّفاق على صيغة البيان الوزاري، ها هو مجلس الوزراء يلتئم على عجل ويقرّه.

NTV

الميلاد حلّ إنصافا دولياً على بيت لحم، مهد السيد المسيح، وعلى ربوع فلسطين المحتلّة، وذلك بعد قرار انتزع بقوّة غير عربيّة من مجلس الأمن، وبامتناع أميركا عن استعمال الفيتو للمرّة الأولى. فالعالم صوّت وبالتصفيق مع فلسطين وضد الاستيطان، أي ضد طرد الفلسطيينين من أرضهم ومنازلهم ومساجدهم وكنائسهم.

المستقبل

الحكومة الأسرع في تاريخ لبنان. في أقل من ثمانية أسابيع، تكليف فتشكيل فبيان وزاري فثقة قبل رأس السنة. العهد انطلق بسرعة البرق. إنجازات سياسيّة يضاف إليها وعود كبيرة بنهوض اقتصادي واستقرار أمني.

OTV

سرعة قياسيّة في تشكيل الحكومة، قياساً على التجارب الماضية التي استنزفت نصف ولاية رئاسيّة. سرعة قياسيّة في إقرار البيان الوزاري. وسرعة مأمولة في انطلاق مسيرة التغيير والاصلاح للدولة الآتية على متن الحلم وجناح الرجاء وإرادة الإنجاز. الآمال المعلّقة كبيرة والتوقّعات مشجّعة ومنسوب التفاؤل مرتفع.

LBC

كأن زمن الميلاد فعل فعلته، فحلّت العقد وولد البيان الوزاري لحكومة استعادة الثقة، البيان الوزاري شقّ طريقه إلى مجلس النواب ليناقش اعتبارا من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس، وفيه بنود الموازنة ومكافحة الإرهاب وقانون الانتخاب وابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجيّة وأزمة النازحين.

الميادين

تركيا: اغتيال القيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يلماز بولوت في منطقة تشانكايا بالعاصمة أنقرة، على يد مسلّحين مجهولين.

الجزيرة

بدأ المسيحيّون الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، وتدفّق الفلسطنيّون منهم والسيّاح إلى ساحة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم بالضفّة الغربيّة المحتلّة، فيما اتّخذت تدابير أمنيّة مشدّدة في أوروبا لمواكبة الإحتفالات.

العربية

قال قائد عسكري يوم أمس، إنّ القوّات الأميركيّة التي تساعد القوّات العراقيّة على استعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي، تقوم بعمليّة اندماج مكثّف مع القوّات العراقيّة، في تحرّك قد يسرّع وتيرة الحملة المستمرّة منذ شهرين، والتي تباطأت بعد تقدّم سريع في البداية.