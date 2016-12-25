الديار/ كمال ذبيان

مع تشكيل الحكومة في مهلة مقبولة سياسياً ودستورياً وإقرار بيانها الوزاري، والمثول أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل، ونيل الثقة قبل نهاية العام، فإنّ رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون يبدي تفاؤله في المرحلة المقبلة التي سيتهيّأ فيها اللبنانيون لصدور قانون انتخاب جديد، وإجراء الإنتخابات النيابيّة، وبذلك يكون عقد انتظام المؤسّسات الدستوريّة قد اكتمل، وبذلك يكون العهد الجديد قد وضع نفسه على السكّة وانطلق قطار بناء الدولة.

الديار/ محمود بلوط

هل بدأ لبنان يدخل مرحلة سياسيّة مستقرّة نسبيّاً توازي الاستقرار الأمني الذي يتميّز به عن محيطه؟ وهل يمكن أن يتوّج التطور الإيجابي بإقرار قانون جديد للانتخابات. منذ انتخاب رئيس الجمهوريّة تشهد البلاد حراكاً جدياً، لإعادة تفعيل عمل المؤسّسات الدستوريّة على قاعدة التوافق الوطني الذي جسّدته الحكومة الجديدة بغض النظر عن بعض الملاحظات، والبارز أنّ الوزراء والموفدين العرب والأجانب الذين سارعوا إلى زيارة لبنان في إشارة واضحة إلى دعم مسيرة العهد الجديد بكل أطرافه ومكوّناته، حرصوا على وصف الوضع السياسي اليوم بأنّه أكثر استقراراً من المرحلة السابقة.

الديار/ جهاد نافع

مع حلول العام الجديد تكون محافظة عكار قد تجاوزت مراحل عديدة من مخاطر الخلايا النائمة التي تمّ تفكيكها، بخاصّة في المناطق الحدوديّة التي تمكّنت الأجهزة الأمنيّة كافّة من ضبط معابرها ورصد الحركات المشبوهة وتوقيف المتورطين والمشتبه فيهم، وقد أكّدت عكار بكلّ شرائحها أنّها ليست بالبيئة الحاضنة للفكر الظلامي، بل هي كما كانت دائماً، منطقة النسيج الاجتماعي المتجانس والمتآلف والعيش الواحد. إنّ كل الإجراءات المتّخذة من الجيش اللبناني ومن الأجهزة الأمنيّة كافّة، كافية لإشاعة الاطمئنان والثقة بأنّ كل هذه الاحتمالات لم تعد واردة، بل لا يمكن لتلك المنظّمات الظلاميّة التكفيريّة حتّى أن تحلم بها، سيّما أنّ انتشار الجيش اللبناني على طول السلسلة الشرقيّة وصولاً إلى الحدود الشماليّة، من شأنه أن يمنع تسلّل حتّى "النمل" إلى الساحة اللبنانيّة.