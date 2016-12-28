الوكالة الوطنية للإعلام

الجلسة الثانية لمناقشة البيان الوزاري

استأنف مجلس النواب الجولة الثانية من جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري الثانية والأولى في هذا العهد عند الساعة السادسة مساء، وبدأت بكلمة للنائب غازي العريضي الذي استهلها باستذكار الشهيد محمد شطح. وتمنّى أن يرى البيان الوزاري عملاً ممارساً، داعياً إلى "التماسك بالتنوّع اللبناني في مواجهة الإحتلال والإرهاب، والحفاظ على لبنان.

وكالة الأنباء المركزية

جلسات مناقشة البيان الوزاري تحت سقف التوافق

بهدوء لا مثيل له، انطلقت ثلاثيّة جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة "استعادة الثقة" بالزخم نفسه الذي يحكم كل استحقاقات انطلاقة العهد، ورغبة قويّة بتجاوز كل المطبّات والعراقيل للعبور إلى المرحلة التالية بعنوانها الانتخابي العريض. منح الثقة تدحرج ككرة ثلج من الكتل النيابيّة تباعاً، القوات اللبنانية التي تجاوزت تحفّظها على بند المقاومة في البيان الوزاري، تكتل "التغيير والإصلاح"، تيار المستقبل، الحزب القومي، حزب الله" على أن تكر في الجلسة المسائيّة وجلستي الغد سبحة الثقة مع سائر الكتل التي سيتناوب ممثلوها على الكلام.

وكالة أخبار اليوم

الحريري: كلّما ارتفع منسوب الثقة كان النجاح والاستقرار

قبل تلاوة البيان الوزاري في مستهل الجلسة، شدّد الرئيس الحريري على أنّ "عمليّة استعادة الثقة تبدأ بالاتفاق على الواقع الذي نحن فيه"، موضحاً أنّه " كلّما ارتفع منسوب الثقة كان النجاح والاستقرار". ولفت الحريري إلى أنّ "الحكومة ستقوم بالتعاون مع المجلس النيابي بالعمل على اقرار قانون جديد للانتخابات في أسرع وقت، على أن يراعي هذا القانون قواعد العيش الواحد".

وكالة الأناضول

لافروف: سنواصل تطوير التعاون مع تركيا وإيران بخصوص سوريا

قال وزير الخارجيّة الروسي، سيرغي لافروف، إنّ بلاده ستواصل تطوير التعاون مع تركيا، وإيران بخصوص إيجاد حل سياسي للأزمة السورية. وأوضح لافروف لوكالة "إنترفاكس الروسيّة"، يوم أمس، أنّ عمليّة الإجلاء من حلب نجحت نتيجة التعاون مع تركيا وإيران. وقال لافروف "سنواصل تطوير التعاون مع تركيا، وإيران ودول المنطقة، بخصوص المسألة السورية". وجدّد لافروف دعم بلاده لاستقلال سوريا، وسيادتها، ووحدة أراضيها، مؤكّداً على ضرورة أن يقرّر السوريون في قضايا مثل هيكليّة الدولة بالمستقبل في إطار الحوار الوطني. وكانت روسيا وتركيا وإيران اتّفقت قبل أسبوع خلال اجتماع لوزراء الدفاع والخارجيّة بالدول الثلاث في موسكو، على إعلان مشترك يدعو إلى مفاوضات سياسيّة ووقف موسّع لإطلاق النار في سوريا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزير الدفاع الإيراني: على الأتراك الخروج من سوريا إذا طلبت دمشق ذلك

قال وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان إنّه إذا كان دخول تركيا إلى سوريا بطلب من الحكومة السوريّة، فإنّ عليهم الخروج فوراً بمجرّد طلب دمشق، أمّا إن كان غير ذلك فإنّهم معتدون على سوريا.