وكالة أخبار اليوم

بيروت ضمن لائحة أفضل مدن العالم للـ2016

اختار موقع travelandleisure، المتخصص في السياحة والسفر، 15 مدينة حول العالم، ليصنفها على أنها أفضل مدن العالم للعام 2016. وتتنوع القائمة من أميركا الجنوبية إلى منطقة الشرق الأوسط، وأميركا الشمالية، إلى عواصم الإمبراطوريات الأوروبية والآسيوية القديمة.

وكالة أنباء رويترز

المركزي الصيني يرفض تقريراً بأن اليوان اخترق مستوى 7.00 مقابل الدولار

رفض بنك الشعب الصين (البنك المركزي) تقريراً لوسائل إعلام بأن العملة الصينية تخطت مستوى 7.000 يوانات مقابل الدولار أثناء التعاملات في الأسواق الآسيوية يوم الأربعاء.

وكالة فرنس برس

الشرطة الإسبانية تعتقل جهاديين وتضبط ذخائر

أوقفت السلطات الإسبانية الأربعاء شخصين متهمين بتمجيد الإرهاب، بحسب ما قالت الشرطة لوكالة فرانس برس، مشيرة إلى أنها عثرت خلال عملية دهم أعقبت الاعتقال على أربعة مخازن لبندقية وذخائر.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الصيني يعبر عن سعادته بتصميم قمر صناعي من صنع طلاب

أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بمجموعة من طلاب مدرسة إعدادية لجهودهم في تصميم قمر صناعي وقال إنه مسرور بعاطفتهم وشجاعتهم في الاكتشاف العلمي.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

بوردستان: دخلنا مرحلة جديدة في الدفاع الجوي

قال نائب القائد العام للجيش الإيراني، إن البلاد دخلت مرحلة جديدة في الدفاع الجوي مع إجراء مناورة "المدافعون عن سماء الولاية7".