TL

الهدنة في سوريا متواصلة رغم الخروق في بعض المناطق وروسيا تعمل على تأمين مظلة دولية عبر مجلس الأمن ومرتاحة للتنسيق مع تركيا وتعمل على ضم إيران للاتفاق العسكري الذي سيليه تفاوض بين النظام والمعارضة.

المنار

في لبنان، انتهت كل المقدمات لانطلاق العهد فيما تزدحم العناوين والملفات على طاولة الحكومة، وأولها في الانتظار قانون الانتخاب الموعود الذي ما زال في حال طيران متواصل الى أن يحط رحاله على بر مستقر ويفتح أمام الجميع باباً للانضمام الى مسار سياسي جديد بنسبية كاملة.

nbn

في لبنان أعياد مجيدة بشرت أخبارها بالانتاج الحكومي والنيابي المرتقب بعد رأس السنة، وحدها الصحافة تحتضر باستعداد السفير للرحيل، سيغيب صوت الذين لا صوت لهم بعد إصدار آخر الأعداد غداً.

mtv

إقليمياً وقف إطلاق النار صامد في سوريا، بعد ساعات على دخول الهدنة الروسية التركية حيز التنفيذ التي لم تخرقها سوى اشتباكات محدودة، توازياً بدأت كازخستان التحضيرات لاستقبال محادثات السلام حول سوريا التي ستجري في عاصمتها.

NTV

انتهت قصة عن عمر ناهز العروبة وقضايا العرب.. عن أوراق من القطْع الثابت على الموقف.. وعن حكاية أجيال عاصرت السفير.. هذا الصوت الذي بايع من لا صوت لهم. تحتجب السفير غداً.

المستقبل

غدا تسدل الستارة على آخر ايام العام الفين وستة عشر.. يودع اللبنانيون كما العالم سنة جديدة ويستقبلون أخرى على أمل تحقيق الاستقرار الامني والاقتصادي في ظل واقع المنطقة الملتهب.

OTV

يبدو أن هدايا موجة التفاهمات التي تجتاح البلاد، لن تتوقف... فبعد هدية الحكومة في الميلاد... وهدية الثقة الخاطفة بين العيدين ... تشير معلومات الـ"أو تي في"، إلى أن هدايا الأسبوع الأول من سنة 2017 ستتمثل في سلة دسمة من القرارات والخطوات والإنجازات.

LBC

تلملم سنة 2016 آخر أوراقها لتنقلها إلى السنة الجديدة، الأوراق كثيرة من قانون الانتخابات الى ملء الشغور في المواقع الإدارية إلى الموازنة العامة، لكن قبل هذه الأوراق فإن السنة الجديدة لديها ممر الزامي، هو ليل الحادي والثلاثين من كانون الأول، وهذا الليل تتخذ كل الاحتياطات فيه والإجراءات ليمر سلساً من دون حوادث.

الميادين

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيخضع للتحقيق من قبل الشرطة في الأيام القليلة المقبلة بشبهة الحصول على رشى كبيرة.

الجزيرة

أكد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن الفصائل العسكرية السبعة الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار هي التي ستشارك في مفاوضات آستانة، مشدداً على أن جبهة فتح الشام- النصرة سابقاً- لا يشملها القرار.

العربية

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده ترحب بمشاركة الولايات المتحدة في اجتماع آستانة.