النهار/ ابراهيم بيرم

أشار إلى أن حزب الله في العام 2016 نجحت حساباته الداخلية ورهاناته الإقليمية. ورأى أن المهمة الأساسية لاحقاً للحزب استيعاب الخصوم وتبديد هواجسهم.

السفير/ عمار نعمة

أشار إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يملك ميزة الحاضن للتناقضات السياسية. وقال إن الثنائي الشيعي يفتقد الأوراق في مواجهة قانون الستين. ولفت إلى أنه برغم كل محاولات التوصل إلى قانون نسبي فإن الجميع قد يقبل بأبغض الحلال ألا وهو قانون الستين الذي سيحل شراً لا بد منه برغم المحاولات التي سيقوم بها الثنائي الشيعي.

الأخبار/ هيام القصيفي

أشارت إلى أن التيار الوطني الحر يبشر بمشروع الرئيس. وقالت يستند المدافعون مسيحياً عن صيغة بري إلى انطلاقها الأرثوذكسي. ولفتت إلى أن اقتراح بري يحتاج إلى درس في الجانب المتعلق بالحساسية الجنبلاطية.

الجمهورية/ أسعد بشارة

تحدث عن معارضين كثر لكن لا معارضة، مستشهداً بما حصل في الجلسة النيابية الأخيرة إذ لم ترق أي من كلمات المعارضين إلى مستوى المعارضة الجدية. وقال إن حزب الله يتوسع في تعميق نفوذه مستثمراً غياب الفراغ الناتج من انهيار صيغة 14 آذار تنظيمياً وسياسياً.

اللواء/ عمر البردان

أشار إلى أن استحقاقا القانون الانتخابي والموازنة على محك الأجندة الحكومية، ولفت إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري مدرك للصعوبات التي تواجهه لكنه مصمم على تجاوزها.