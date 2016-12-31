The Guardian

المدن الغربية ستشدد الإجراءات الأمنية ليلة رأس السنة مع استمرار المخاوف الإرهابية

أعلنت أكبر المدن الغربية عن تشديد إجراءاتها الأمنية خلال الاحتفالات الخاصة بليلة رأس السنة في ظل استمرار المخاوف الأمنية وخاصة الهجمات بالشاحنات كما حصل في برلين مؤخراً وكما حصل في فرنسا سابقاً هذا العام. وقال مفوّض الشرطة في برلين "اتخذنا كل الإجراءات لتجنب أي اعتداء حيث تم وضع كتل إسمنتية وعربات مدرّعة تمنع دخول السيارات والآليات إلى ساحة "باريسر بلاتز" أمام بوابة "براندنبرغ" حيث تتم الاحتفالات تقليدياً بليلة رأس السنة. وأضاف المفوض بأنه تم نشر 1700 رجل شرطة مسلحين في المدينة لتعزيز الأمن. أما باريس فقد ألغت مرة أخرى عرض الألعاب النارية التقليدي عند برج إيفل بعد الاعتداء الذي قُتل فيه 130 شخصاً ولكنه من المتوقع أن تستقبل العاصمة الفرنسية آلاف المواطنين في جادة "شان إيليزي" التي ستشهد عرض أضواء عند "قوس النصر". وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو لوروا إن أكثر من 90 ألف شرطي وجندي سيكونون في الشوارع في أرجاء البلاد خلال فترة الأعياد. وفي مدريد، ستعمل عربات مدرّعة ثقيلة على منع أية اعتدءات دهس بواسطة حافلات يمكن أن تستهدف ساحة "بويرتا ديل سول" مع نشر 1600 شرطي ومنع الشاحنات الثقيلة من التجوّل في الأماكن القريبة من مواقع الاحتفالات. وفي إيطاليا قال وزير الداخلية بأنه تم ترحيل مواطن تونسي من البلاد كان يُشتبه بأنه سينفذ اعتداءً في البلاد بعد مقتل العمري الذي نفذ حادثة الدهس في برلين في بداية الشهر.

روسيا اليوم

وزير الدفاع الروسي: نمتلك كومبيوتراً خارقاً لا نستخدم حتى نصف قدراته الهائلة

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا يمتلك كمبيوتراً خارقاً ذا قدرات هائلة لم يُستخدم إلى الآن حتى نصفها. وقال شويغو، في فيلم وثائقي بثته قناة "روسيا-24"، مساء الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول: "أنه بنية منفتحة، فمن الممكن، اليوم، إدخال مجموعات من البرامج إليه أو حذفها، كما من الممكن زيادة برمجياته وتوسيعها، هناك كثير جدا من الإمكانيات". وأضاف وزير الدفاع الروسي: "لديه قدرات هائلة، ولم نستخدم إلى الآن حتى نصف الإمكانات التي يتيحها". وتحدث شويغو، أثناء تطرقه إلى فرص الكومبيوتر الخارق، على سبيل المثال، عن قدرته على تحليل الوضع واستخلاص الاستنتاجات، انطلاقاً من البيانات حول النزاعات الماضية، مثل عملية الناتو في يوغوسلافيا. وأوضح الوزير، قائلا: "هذه العملية كانت كبيرة، وتم خلالها حشد قوات الأسطول (الناتو) ونقل الصواريخ، وفي أي أماكن، ولأي مسافات، يقوم الكومبيوتر بتحليل كل هذه المعطيات. وفي حال ورود معلومات من دائرة ما، ستقول الآلة عنها إن الوضع يشبه بنسبة 90 بالمئة ما حصل آنذاك في صربيا، سيكون هذا مؤشراً إلى وجود تهديد لتكرار أحداث صربيا في هذه المنطقة أو تلك، وإلى ضرورة اتخاذ تدابير".

haaretz

الشرق الأوسط سيكون خالياً من أية حاملة طائرات للبحرية الأميركية خلال الأشهر المقبلة

أفادت شبكة "فوكس نيوز" نقلاً عن مصدر في البحرية الأميركية بأنه لن تكون هناك أية حاملة طائرات أميركية في الشرق الأوسط قبل بداية العام المقبل بعد عودة حاملة الطائرات "دوايت آيزنهاور" والسفن المرافقة لها إلى قاعدة "نورفولك" البحرية في فرجينيا يوم الجمعة بعد أن كانت منتشرة في المنطقة خلال الأشهر السبعة الماضية. وأضاف المصدر بأن حاملة الطائرات "جورج إتش بوش" التي كان يُفترض أن تحل مكان "آيزنهاور" ستتأخر في ورشة تصليح السفن لستة أشهر أخرى. وبالرغم من غياب حاملات الطائرات تبقى العديد من القطع البحرية الأميركية الأخرى في الشرق الأوسط بما فيها سفينة برمائية هجومية على متنها الآلاف من رجال البحرية والمروحيات والطائرات النفاثة.