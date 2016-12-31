الوكالة الوطنية للإعلام

السفير الفرنسي هنأ اللبنانيين بالسنة الجديدة

هنأ السفير الفرنسي إيمانويل بون، في بيان وزعته السفارة الفرنسية، "اللبنانيين بمناسبة حلول السنة الجديدة"، وقال: "سنة 2016 لم تكن سهلة بالنسبة الى الفرنسيين واللبنانيين"، متمنياً "الأفضل للبلدين الذين يتشاركان تاريخاً قديماً وصداقة جميلة". وأمل أن "تستمر هذه الصداقة المميزة في السنة المقبلة، وقد قام العديد من الشخصيات الفرنسية بزيارة لبنان هذا العام من رئيس الجمهورية ووزراء وفنانين وكتاب ورجال أعمال وغيرهم، ممن يساهمون بتوطيد العلاقات".

وكالة الأنباء المركزية

عون: سنعمل لتحديث الدولة ومحاربة الفساد وتأمين الاستقرار

أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن العناوين الكبرى للمشروع الذي سيعمل على تحقيقه خلال ولايته الرئاسية تتلخص في تحديث الدولة ومحاربة الفساد وتأمين الاستقرار والأمن معتبراً أن تحقيق هذه العناوين "ينعكس إيجاباً على الاستثمار في لبنان ويساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتطوير المشاريع السياحية". ولفت خلال استقباله قبل ظهر أمس في قصر بعبدا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع وفد من كبار موظفي الوزارة إلى أن اعتماد المكننة في إدارات الدولة يساعد في محاربة الفساد، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج إلى التعاون من الجميع.

وكالة أخبار اليوم

بري استقبل وفداً برلمانياً روسياً وقيادة قوى الامن برئاسة بصبوص

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفداً من المجلس الفيدرالي للبرلمان الروسي برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية كونستانتين كوساتشيف والسفير الروسي الكسندر زاسبكين، وجرى عرض للتطورات الراهنة والعلاقات الثنائية. ثم استقبل الرئيس بري وفداً من قيادة قوى الأمن الداخلي برئاسة المدير العام اللواء ابراهيم بصبوص بمناسبة الأعياد والعام الجديد، وجرى تناول الأوضاع الأمنية والدور الذي تلعبه القوى الأمنية في تعزيز الاستقرار.

وكالة أنباء الإمارات - وام

مملكة البحرين ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بالإعلان عن التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في سوريا.. مؤكدة أن وقف العمليات القتالية يعد خطوة رئيسية ومهمة للانتقال إلى مرحلة الحل السياسي للأزمة السورية. ونقلت "وكالة أنباء البحرين" عن الوزارة إعرابها عن أملها في التزام جميع الأطراف واحترامها لاتفاق وقف إطلاق النار لضمان الاستقرار وتمهيد الطريق للتسوية السياسية. وطالبت الوزارة بضرورة تكثيف الجهود الدولية وتعزيز التعاون من أجل الإسراع بإنهاء هذه الأزمة والتوصل إلى حل سياسي سلمي يستند إلى بيان "مؤتمر جنيف 1" بما يحفظ لسوريا وحدة ترابها وقوة مؤسساتها ويضمن للشعب السوري كل سبل الأمن والاستقرار والرخاء.

وكالة الأنباء القطرية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابين فلسطينيين، وأصابت متضامناً آخر بعيار معدني خلال قمعها مسيرة قرية "كفر قدوم" السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية، مراد شتيوي، في تصريحات، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بالرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، ما أدى إلى إصابة أحد الناشطين بعيار معدني في اليد، واعتقال آخرين حيث جرى اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

وكالة الأناضول

أردوغان والعبادي يبحثان هاتفياً الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب. جاء هذا في اتصال هاتفي جرى بينهما. وقالت مصادر في الرئاسة التركية، إن الطرفين أكدا أهمية تعزيز الحوار المباشر بين أنقرة وبغداد، وأن التطورات الأخيرة في هذا الصدد تبعث على الارتياح. وشدد الجانبان على ضرورة مواصلة العمل المشترك لمواجهة كافة المنظمات الإرهابية، وعدم السماح للإرهاب بزعزعة استقرار المنطقة، وفق ذات المصادر. ولفتا إلى أن الزيارة التي يخطط رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إجراؤها إلى العاصمة العراقية بغداد، خلال كانون الثاني المقبل، تعد فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر، وتعزيز العلاقات الثنائية. وأعرب أردوغان والعبادي عن أملهما في أن يكون 2017، وسيلة لجلب السلام والاستقرار إلى دول المنطقة، وفي مقدمتهما تركيا والعراق.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

مشروع قرار روسي في مجلس الأمن بشأن سوريا

قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن بلاده تقدمت بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعم وقف إطلاق النار في سوريا ومفاوضات السلام المقبلة المقررة في العاصمة الكازاخية، استانة. وناقش المجلس صباح أمس في مشاروات مغلقة الملف السوري. وينص المشروع على وقف للأعمال العدائية وإجراء مفاوضات في الأستانة في نهاية الشهر المقبل. وحسب المندوب الروسي، فإن المجلس قد يصوت على المشروع السبت.

وكالة أنباء رويترز

القوات العراقية تواجه مقاومة شرسة من الدولة الإسلامية في جنوب الموصل

قرب الموصل واجهت القوات العراقية سيارات ملغومة ومقاومة شرسة من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في جنوب الموصل في اليوم الثاني من استئناف حملة لاستعادة المدينة بعد أن توقفت المعارك لبضعة أسابيع. وقال ضابط بقوات الشرطة الاتحادية التي انضمت إلى المعركة إن اشتباكات عنيفة تدور في ضاحية فلسطين بجنوب شرق المدينة لكن القوات حققت تقدماً في منطقتين أخريين وأبطلت مفعول عدد من السيارات الملغومة ومنذ بداية العملية قبل عشرة أسابيع استعادت القوات المدعومة من الولايات المتحدة 25 بالمئة من آخر معقل رئيسي للمتشددين في العراق في أكبر معركة برية هناك منذ الغزو الذي أطاح بصدام حسين في 2003.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الشرطة الكندية تكثف إجراءاتها الأمنية

أكدت الشرطة الكندية تكثيف إجراءاتها الأمنية في العاصمة أوتاوا قبل ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة .وقال نائب رئيس شرطة الخيالة الملكية الكندية بيير بوردوس في تصريحات لشبكة "سي تي في نيوز" الإخبارية الكندية أمس إن الإرهاب الذي ضرب أوروبا مؤخراً قد دفع الشرطة الكندية إلى تكثيف الإجراءات الأمنية. وأوضح بوردوس أن الشرطة الكندية ستقوم بعمل حواجز إسمنتية لإغلاق التقاطعات الهامة لمنع وقوع هجمات مماثلة لتلك التي وقعت في نيس بفرنسا في تموز الماضي والهجوم المميت على سوق برلين، كما ستقوم بفحص حقائب الذين يحضرون عروض الألعاب النارية أمام البرلمان الكندي وإقامة وحدات تكتيكية في المكان وتواجد ضباط للمتفجرات مشيراً إلى أن البعض منهم سيكون مسلحاً ببنادق وهناك أيضاً قناصة.

وكالة أنباء شينخوا

الولايات المتحدة تدافع عن العقوبات التي فرضتها على روسيا

أشار البيت الأبيض إلى إمكانية استمرار هجمات القرصنة الإلكترونية الروسية على الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك ضمن دفاعه عن العقوبات التي فرضها ضد روسيا. وقال مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض للصحفيين إن روسيا ستواصل على الأرجح التدخل في الانتخابات الديمقراطية في الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين. وقد أعلن البيت الأبيض بالفعل عقوبات ضد كيانات روسية بسبب مزاعم تورطها في هجمة قرصنة إلكترونية وقعت في تشرين الأول. ويقال إن الهجوم على حواسيب الحزب الديمقراطي الأميركي كان بغرض التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت العام الحالي. وتتضمن العقوبات أمراً لخمسة وثلاثين مسؤولا ًحكومياً روسياً بمغادرة الولايات المتحدة خلال 72 ساعة. من جانبه قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في بيان إنه حان الوقت للولايات المتحدة للتحرك نحو أمور أكبر وأفضل من فرض عقوبات على روسيا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

جاويش أوغلو يعلق على طرد الدبلوماسيين الروس

اعتبر وزير الخارجية التركي مولوود جاويش أوغلو، إن التوتر في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يضر بمصالح المنطقة والعالم، وذلك بعد ساعات قليلة من طرد أميركا لدبلوماسيين روس. وقال أوغلو في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة أنطاليا: "لا نرغب في نشوب توتر بين قوتين عظيمتين روسيا والولايات المتحدة الأميركية، والتوتر بين البلدين لا يخدم مصالح المنطقة والعالم". وأضاف أوغلو "من الخطأ طرد الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة الأميركية، ولا نرغب بنشوب حرب باردة جديدة". والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأميركية، فرضت حزمة من العقوبات ضد شخصيات ومؤسسات روسية، بذريعة "التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية"، وأعلن لاحقاً عن ترحيل 35 دبلوماسياً روسياً، من الذين وصفهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بأنهم يعملون "موظفين في الاستخبارات الروسية".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الجزائر ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا

رحبت الجزائر، باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي أعلن عنه، بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، داعية كل الأطراف إلى ترجيح نهج المصالحة الوطنية. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي شريف قوله: "نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا وندعو كافة الأطراف إلى الالتزام به لفتح المجال لبدء المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي يراعي المصلحة العليا لسوريا الشقيقة وشعبها".