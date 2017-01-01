TL

أرقام 2016 تساوي العدد تسعة، وهو رقم يقول عنه الخبراء إنه صعب ونهاية مجموعة أعداد. في حين أن الرقم 2017 بداية مجموعة الأعداد التي تضم رقمين مزدوجين، وهم يقولون إن السنة الطالعة ستكون سهلة ومريحة. وفيما يستقبل سكان المعمورة الليلة رأس السنة الجديدة الذي أطل عليهم، فإنهم يلتقون على الأمل بأن يكون العام الطالع عام السلام.

المنار

عام بسنبلات خضر وأخرى يابسات، وحصاد بكفة نصر غسل ما قبله من الويلات. عام تقلب على شتى المحاور، خلص بتثبيت خيارات المقاومة والممانعة ومحورهما على طريق الانتصارات. سوريا أيقونة العام 2016، زرعت في نعش الارهاب الذي اجتاح العالم أكبر مسامير الهزيمة، فكان نصر حلب الذي خلط الأوراق وفرض على المتكبرين والمكابرين شروط الميدان.

nbn

اللبنانيون يأملون أن يستكمل ما أنهاه العام الراحل في الاستقرار السياسي، ليتحول إلى انتاج حكومي دسم بحجم قانون انتخاب عصري يستند إلى النسبية. السوريون ينتظرون في العام المقبل مفاوضات وتسويات سياسية، مهد لها وقف اطلاق النار.

mtv

العام 2016 يعيش ساعاته الأخيرة، والعالم بدأ باستقبال العام 2017. فبعد حوالى أربع ساعات وخمس وعشر دقيقة من الآن، ينطوي عام ليبدأ آخر. محليا، ما حصل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المنصرم، كان استثنائيا بالمفهوم اللبناني. فبعد فراغ مؤسساتي طويل، أصبح للبنان رئيس للجمهورية وحكومة جديدة، فيما مجلس النواب يستعيد دوره.

NTV

قبل عام من اليوم، ألقينا تحية الوداع غير آسفين على رحيل سنة من العمر السياسي الضائع. نعترف لعام 2016، انه أودعنا انجازات لم تكن متوقعة، توافق فترشيح فرئيس وحكومة وثقة، ومناخات قلبت المقاييس. كل البصارين وقارئي الفناجين السياسية، أخفقوا في رسم هذه الملامح التي أرست مشروع بلد.

المستقبل

بعد منتصف هذه الليلة، يطوي اللبنانيون صفحة عام مليء بالأحداث، لونته بالدم مآسي الرقعة الاقليمية، التي اخترقتها في سوريا هدنة وقف اطلاق النار المفتوحة على مزيد من المفاجآت والخروقات. واللبنانيون الذين يفتحون روزنامة أيام العام الجديد، يأملون بأن يحمل معه الأمان والاستقرار لبلدهم ولمحيطهم.

OTV

الأكيد أن 2016 كانت سنة الميثاق المستعاد في رئاسة الجمهورية والحكومة. أما المأمول، فأن يحمل العام الجديد نصرا على التمديد والتهميش في آن معا، بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، على أساس قانون يصحح التمثيل.

LBC

بعد أربع ساعات من الآن، تطل سنة جديدة، ناقلة معها من هذه السنة تركة ثقيلة، من الفساد إلى القانون الجديد للانتخابات النيابية، إلى الموازنة العامة. ولعل المؤشر العام للجديد، هو الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة. فالجلسة ستكون حافلة بجدول أعمال من بنود دسمة، من النفط إلى السدود إلى بعض التعيينات ربما.

الميادين

أمل الرئيس العراقي فؤاد معصوم أن يكون العام الجديد 2017 ، عام النصر الناجز على الإرهاب، لافتاً إلى أن التغيرات المقبلة على العالم ستلقي بظلالها على المنطقة .

الجزيرة

صوّت "مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع القرار الروسي التركي لوقف اطلاق النار في سوريا".

العربية

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف العثيمين بما جاء في خطاب وزير الخارجية الاميركي جون كيري والذي طرح فيه رؤيته تجاه تحقيق السلام.