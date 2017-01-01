النهار/ ميشال نصر

بعد الانتخاب الرئاسي والتكليف الحكومي ثم التأليف، نجحت الحكومة الجديدة في اختبار بيانها الوزاري فخرجت بثقة سبعة وثمانين نائبا، في خطوة جديدة من المسار الايجابي الذي يطبع الساحة السياسية الداخلية منذ اكثر من شهر ويرجح ان يستمر لاكثر من ستة اشهر على الاقل، وسط حديث عن تراجع العهد عن بعض خطوات التعيين «المتسرعة» نزولا عند رغبة الحلفاء وكسبا لمزيد من الوقت لامرار تلك الطبخة على نار هادئة بإعتبارها لا تحمل صفة العاجل، تاركة المكان لقانون الانتخابات كاولوية مطلقة لا يعلو على صوته صوت.

النهار/ ثريا شاهين

في المبادرة التي قام بها الرئيس سعد الحريري لإنهاء الفراغ الرئاسي، كان هناك تجميع للنقاط التي يتفاهم حولها اللبنانيون، وتأجيل البحث في ما يختلفون حوله، إلى أن يحين موعد الحلول الكبرى في المنطقة، وفقاً لمصادر وزارية. لذا كانت هناك مجموعة من المتشائمين في صفوف كل الأفرقاء وقادة الرأي حول ان لا تسوية داخلية إلا إذا كانت مبنية على رعاية من الجهات الاقليمية والدولية، وانه لا يمكن الوصول إلى التسوية من دون ذلك.