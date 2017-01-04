TL

حداد وطني بدعوة من الرئيس الحريري وتشييع إثنين من الشهداء والثالث الخميس واسطنبول تبحث عن القاتل وسياسيو بيروت مرتاحون لتحرّك الدولة لمواجهة الفاجعة والرئيس عون يعد اللبنانيين بخطوات مميّزة ومجلس الوزراء ينعقد غداً وقرارات منتظرة لوضع الآلية النفطية ووزير الإعلام يتحدث عن تعيينات قريبة.

المنار

لبنان أعلن الحداد على ضحايا اعتداء اسطنبول، يبدأ من الغد الحداد على ضحية الصحافة التي قضت بغدر الزمان. فاطفأت شمعتها عنوة عن أهلها وقارئيها. أقفلت "السفير" بعد أن عجز عن إقفالها الاجتياح الصهيوني، فخفت صوت الذين لا صوت لهم إلى حد الاختناق، بعد أن صدح باسم فلسطين وقضايا العرب والمستضعفين.

nbn

تضامن وطني شامل بعد سقوط شهداء وجرحى الهجوم الإرهابي في اسطنبول، مسؤولية الدولة ترجمتها في خطوات المتابعة وصولاً إلى تشييع الشهداء. وبمواكبة التحقيقات التي تجري في أنغولا بعد سقوط شهيد جديد في الاغتراب، فمن يستهدف اللبنانيين الناجحين في أفريقيا؟

mtv

لليوم الثالث لبنان تحت وطأة جريمة اسطنبول وهو ودّع اثنين من شهداء المجزرة على أن يودّع الشهيد الضحية الثالثة الخميس. في الأثناء تواصلت التحقيقات في تركيا لكشف ملابسات ما حصل، ونتيجة عملية أمنية، أضيف إلى الموقوفين الأربعة عشر موقوفان جديدان تبيّن أنهما أجنبيان وأنه تم إلقاء القبض عليهما في مطار أتاتورك. لكن رغم التحقيقات، فإن لغز العملية الإرهابية الإجرامية لا يزال قائماً في ظل الأسئلة عن كيفية قدرة الإرهابي على تنفيذ جريمته وسط كل الإجراءات الأمنية المتخذة.

NTV

علامات الاستفهام ترتسم بشهادات أحياء لبنانيين سيروونها تباعاً وبشهادات تركيّة عاينت بأم العين ما جرى على أرض الملهى من لاعب الموسيقى الذي ظنها مزحة في بادىء الأمر وأكمل تشغيل الموسيقى إلى أن أيقن أن الأمر أكبر من مزحة وأن القاتل قام بتذخير سلاحه أربع مرات وقال : ما أستغربه أنه رغم وجود أكثر من أربع مئة كاميرا في الملهى كان من الصعب الحصول على صورةٍ واضحةٍ للقاتل. كلام عامل الملهى أكّده صحافيّ تركي طرح جملة من التساؤلات قد تغيّر مجرى التحقيقات وكشف النقاب عن قدرة القاتل على اجتياز الحواجز الأمنية ورجال الأمن العشرين المكلّفين حماية الملهى متسائلاّ كيف استطاع الإرهابي في حصن لارينا أن يطلق النار طوال عشر دقائق ويلوذ بالفرار من دون أن يتحرك ولو رجل أمن واحد للرد عليه؟

المستقبل

شيء في الجمهورية نحو الأفضل. هذا ما بات واضحاً من خلال التعاطي الاستثنائي وغير المسبوق من قبل الجمهورية اللبنانية مع ضحايا تفجير اسطنبول من اللبنانيين. مشهد الاستقبال الرسمي في مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي، واستنفار الدولة وأجهزتها، أظهر بوضوح أن عنوان الحكومة التي تعقد أولى جلساتها غداً ليس للاستثمار الإعلامي، بل هي فعلاً حكومة استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة وأجهزتها. الدولة التي تضامنت مع الأهالي وكانت حاضرة في تشييع الشهيدين الياس ورديني وهيكل مسلم.

OTV

غداً أول جلسة لمجلس الوزراء في العام الجديد، وبعد نيل الثقة... لا بل أول جلسة منتجة لحكومة لبنانية منذ زمن طويل. فالسلطة التنفيذية التي تنعقد غداً في القصر الجمهوري، ووفق ما كانت الـOTV كشفته قبل أيام، ستضع ملف النفط على السكة، حيث زال مانع إقرار المراسيم.

LBC

في وقت يلملم لبنان جروحه وآلامه من جراء مذبحة اسطنبول، يعاود غداً إطلاق عجلة السلطة التنفيذية المعطّلة مما قبل انتخاب الرئيس. جلسة مجلس الوزراء غداً يُتوقع أن تتخذ قرارات في بنود كانت خلافية وكانت تتطلب إجماعاً مستحيلاً في حكومة ملء الفراغ، ويبدو أن ما كان خلافياً انقلب إلى توافقي، فوضعت ملفات الاتصالات والنفط والسدود على سكة الإنجاز.

الميادين

أنهى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند زيارته لبغداد برفقة وزير الدفاع الفرنسي التقى خلالها رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني.

الجزيرة

صدّق الكنيست الإسرائيلي في مناقشة أولى على مشروع قانون "فيسبوك" الذي يسمح للمحاكم الإسرائيلية بإزالة مضامين ومنشورات عن شبكة التواصل الاجتماعي تعدّها إسرائيل تحريضية.

العربية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على تعزيز النظم الدفاعية للدول الخليجية وذلك عن طريق بيع أسلحة لها قدّرت قيمتها الإجمالية بـ 40 مليار دولار.