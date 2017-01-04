النهار/ ابراهيم بيرم

تناول الأبعاد المحتملة لزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى السعودية. وقال إن عون عازم على الانفتاح جدياً على دول الخليج وهو ليس في وارد التغريد خارج السرب العربي.

الديار/ كمال ذبيان

قال إن الشهر الأول عن العام الجديد هو شهر قانون الانتخابات وعلى الكتل النيابية والقوى السياسية أن تحضّر مشاريعها واقتراحاتها لوضعها أمام المناقشة، وأكد أن الحكومة ستحافظ على تضامنها وتترك لمجلس النواب بحث القانون الجديد.

الديار / ابتسام شديد

أشارت إلى أن الخيار البديل عن الستين والذي بدأت أسهم التداول به ترتفع مؤخراً هو الانتخابات على مرحلتين في الأول وفق الأكثري وفي المرحلة الثانية وفق النسبي. وقالت إن التمديد الثالث لمجلس النواب غير مطروح والتمديد التقني هو الأرجح.

الديار/ عماد مرمل

اشار إلى أن رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية التقى خلال تواجده في بيروت قبيل قرابة أسبوعين قيادة "حزب الله". فيما أفادت بعض المعلومات أنه ربما يكون قد اجتمع مع الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله. ولفت إلى أن وفد "حزب الله" الذي زار بنشعي تداول مع فرنجية في ملف الخلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس "المردة" انطلاقاً من سعي الحزب إلى المساهمة في التقريب بين الرجلين وجمعهما في أقرب وقت ممكن.

الجمهورية/ نبيل هيثم

رأى أن لبنان آمن إنما بحذر دائم. وأوروبا مهجوسة وتركيا مسرح ومرتع للإرهاب. واعتبر أن وجود حكومة متفاهمة ومتألقة لا متناكفة أمر يشكّل الظهر الخلفي والسند للفعل الأمني، وبالتالي للاستقرار.

الأنوار / رفيق خوري

تناول الجدل حول قانون الانتخاب وفق القاعدة الأكثرية أو النسبية. ورأى أن النظام الانتخابي على أهميته ليس مسألة معزولة عن النظام الاجتماعي، فالفارق كبير بين قانون يعطي صورة شبه كاملة للمجتمع وقانون يحدث تغييراً في المجتمع، وبالتالي في النظام.

اللواء/ حسين زلغوط

اعتبر أن مهمة حكومة إعادة الثقة لن تنحصر بالإعداد لقانون انتخاب. وأشار إلى أن التعيينات الإدارية ستكون أولوية، قائلاً أن رحلة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الخليجية مفتاح الفرج. ولفت إلى أن وزارة مكافحة الفساد لن تكون فلكلورية في رفع غطاء سياسي عن المرتكبين.