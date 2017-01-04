وكالة الأنباء المركزية

لبنان يودع ضحايا مجزرة اســطنبول وتركيا تبحث عن المشـتبه به

عون الى الســعودية فقطر الاثنين المقبـل وإلــى الاردن فـي آذار

في اليوم الثالث على الفجيعة التي ضربت اللبنانيين صبيحة العام الجديد، بقي لبنان تحت هول مأساة جريمة تركيا الإرهابية التي كان له منها نصيب سيء حصد ثلاثة من شبانه وأصاب ستة آخرين بجروح. كل شيء توقف أمام الصدمة، ما عدا أوجاع قلوب الأهل والأحبة الذين لم يناموا وهم يذرفون الدموع على فقدان أبناء وأخوة وأزواج تحولوا جثثاً توزعت في المستشفيات، بعد نقلها من اسطنبول لتشييعها في مواكب الحزن والوداع بين الاشرفية والبيرة والسبتية.

وكالة أخبار اليوم

الدولة اللبنانية منطلقة نحو ترسيخ حضورها ... جولة عون الخارجية تعيد لبنان إلى الحضن العربي

مع بداية العام الجديد، يبدو أن الدولة اللبنانية منطلقة نحو ترسيخ حضورها وتعزيز دورها أكان على المستوى الداخلي أو على المستوى الإقليمي والدولي. ومع عودة العمل الفعلي بعد عطلة الأعياد، محطتان أساسيتان، تعلنان صفارة الإنطلاق. إذ ينعقد غداً مجلس الوزراء بجلسته الأولى بعد نيل الحكومة الثقة وعلى جدول أعماله بنود مهمة أبرزها المراسيم المتعلقة بالنفط.

وكالة أنباء الإمارات - وام

حمدان بن زايد: مبادرتا عام الخير وبنك الإمارات للطعام تجسدان رؤية زايد

أكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن مبادرة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "بأن يكون عام 2017 عاماً للخير تأتي تجسيداً للرؤية الثاقبة لباني صرح الإتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بأن يكون الإنسان محور اهتمام كل جهد إنساني والغاية الأسمى للعطاء والخير الأمر الذي يحفزنا إلى تقديم المزيد من العطاء الإنساني والمبادرات الخيرة التي ستنهل سحباً معطاءة منبعها مبادرة "عام الخير".

وكالة الأنباء القطرية

دولة قطر تدين هجوم إسطنبول

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادثة إطلاق مسلح النار في مدينة إسطنبول التركية، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأكدت وزارة الخارجية في بيانٍ لها على موقف دولة قطر الرافض للعنف والإرهاب بكل صوره، مشددة على ضرورة تعزيز التنسيق بين دول العالم وتكاتف جهود المجتمع الدولي لضمان القضاء على الإرهاب ومسبباته. وعبّرت الخارجية في بيانها عن تضامن دولة قطر مع الحكومة التركية، ودعمها الكامل لكافة الجهود التي تبذلها لترسيخ الأمن والسلم في كافة أنحاء البلاد. وأعرب البيان عن خالص تعازيه للحكومة والشعب التركي الشقيق، ولذوي الضحايا مع التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده ينقل رسالة دعوة من الملك للرئيس اللبناني للمشاركة بالقمة العربية

استقبل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده، الذي نقل له رسالة خطية من الملك عبدالله الثاني، تتضمن دعوته لحضور القمة العربية التي يستضيفها الأردن في نهاية شهر آذار المقبل. وأكد جودة، خلال اللقاء، أن الملك يتطلع لمشاركة الرئيس اللبناني في القمة مما سيكون له الأثر الكبير في إنجاحها ولا سيما في ظل التحديات المشتركة والتطورات التي تواجهها المنطقة وخاصة محاربة الإرهاب والتداعيات الإنسانية للأزمة السورية والأعباء التي يتحملها الأردن ولبنان في هذا الصدد. ونقل جوده تحيات الملك عبدالله الثاني وأطيب أمنياته للرئيس اللبناني والشعب اللبناني الشقيق بدوام التقدم والازدهار، مكرراً تهنئة جلالته للرئيس اللبناني بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية الشقيقة وثقة جلالته بأن يتمكن لبنان الشقيق من تعزيز وحدته الوطنية ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وبما يحفظ أمنه واستقراره.

وكالة أنباء رويترز

صحيفة: حفتر يقول إنه لا توجد محادثات مرتقبة مع حكومة الوفاق الوطني

قال القائد العسكري المتمركز في شرق ليبيا خليفة حفتر في تصريحات خلال مقابلة معه إنه لا توجد أي خطط لاستئناف المحادثات مع الحكومة الموجودة في غرب ليبيا التي تدعمها الأمم المتحدة وهو ما قد يقوض آمال الغرب في إنهاء أعوام من النزاع في البلد الذي يسوده الانقسام.

وكالة أنباء شينخوا

شي يرسل تعازيه إلى الرئيس التركي بمناسبة هجوم اسطنبول فى مطلع العام الجديد

بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ برسالة تعزية إلى نظيره التركي رجب طيب اردوغان فى أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع فى ملهى ليلي فى اسطنبول وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 39 شخصاً.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

استقالة سفير بريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي

أعلن سفير بريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي، إيفان روجرز، استقالته من منصبه، بشكل غير متوقع، وقبل بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبحسب تلفزيون "بي بي سي" البريطاني، كان من المتوقع أن يلعب روجرز دوراً أساسياً في مفاوضات "بريكست"، المقرر بدؤها خلال شهور. وكانت بريطانيا قد صوتت على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران الماضي.