TL

جلسة منتجة لمجلس الوزراء أقرت مرسومين للنفط وعينت مديرين لأوجيرو واستثمار الاتصالات، كما أقرت تطويراً للدفاع المدني واتفقت على تنفيذ آلية التعيينات الإدارية بعد عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من زيارتيه للرياض والدوحة مطلع الأسبوع المقبل.

المنار

على مراسيم نفطية عامت الحكومة اللبنانية في أول انطلاقتها الرسمية. لم تنقب في الخلافات، قدمت الأولويات، فنشطت الدورة البترولية، ودورت المراسيم النفطية بما يسهل الوصول الى استفادة سريعة من الثروة المنسية.

nbn

جلسة دسمة لمجلس الوزراء بحجم إقرار مراسيم نفطية فتحت الطريق على الاستثمار، بانتظار بت قانون الضرائب المالية في مجلس النواب لاكتمال المشهد الذي يتيح توقيع عقود مع الشركات.

mtv

بحث مجلس الوزراء في إنشاء خلية أزمات في ضوء جريمة ملهى "لارينا" في تركيا والتي أودت بثلاثة لبنانيين، ليبقى خارج سلة التفاهمات قانون الانتخاب الذي يحتاج الى مزيد من البحث في ظل تسارع المهل الفاصلة عن موعد الانتخابات.

NTV

مجلس الوزراء أنجز اليوم جلسة مثمرة وأقر مرسومين للنفط حول تقسيم المياه البحرية ودفتر الشروط وشكل لجنتين للأحكام الضريبية والمواد البترولية.

المستقبل

تزخيم العمل الحكومي بدا واضحاً اليوم في جلسة مجلس الوزراء الأولى بعد نيل الثقة، وفي ضوء القرارت التي اتخذت من بينها إقرار مرسومي النفط المتعلقين بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية مناطق على شكل رقع - بلوكات.

OTV

مرة جديدة تظهر وقائع الممارسة المؤسساتية أن العهد الجديد ليس مجرد أمنيات أو شعارات، بل هو أداء وإرادة ورغبة بالعمل، وإنجاز تلو الإنجاز لتعويض ما فات اللبنانيين قبل سنوات.

LBC

جلسة مجلس الوزراء اليوم، بهدوء مررت قرارات علقت في الاشتباك السياسي سنين طويلة لنصبح بسحر التوافق السياسي قاب قوسين من خريطة الدول المصدرة للنفط والغاز، وقاب قوسين من الدول التي تتمتع بخدمة انترنت عالية.

الميادين

القوات العراقية تسيطر على طريق الموصل كركوك.

الجزيرة

أوباما يلقي خطاب الوداع من شيكاغو الأسبوع المقبل.

العربية

جرحى بإطلاق نار على مطعم في منطقة الفاتح في تركيا.