النهار/ روزانا بو منصف

رأت أن رسائل الانطلاق الإيجابية بإقرار مرسومي النفط تظللها هواجس الحصص. وقالت إن رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط أثار هواجس ليست بعيدة عن تلك التي تتفاعل لدى اللبنانيين وتثير مخاوفهم.

الأخبار/ هيام القصيفي

أشارت إلى أن كل التصريحات والمواقف السياسية تدور حول قانون الانتخاب مع استمرار المخاوف المتعلقة ببقاء قانون الستين وعودة الكلام عن تطبيق اتفاق الطائف الذي حدد عدد النواب بـ108. ورأت أن العودة إلى مناقشة قانون الانتخاب وعدد النواب تقتضي قراءة من زاوية واقع المسيحيين حالياً، لأن تصوير أن في إمكانهم استعادة كامل المقاعد التي يريدونها تحتاج إلى كثير من التفاهمات والاتفاقات الانتخابية.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

أشار إلى أنه يدور كلام متناقض على مصير الانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل قانوناً وإجراء. ويتزامن هذا الكلام مع صمت ديبلوماسي لافت، حيث بات يندر صدور أي موقف لسفير عربي أو أجنبي ينادي بضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها، مضيفاً أن هناك كلاماً متناقضاً في الأوساط السياسية حول مصير الاستحقاق النيابي بين قائل بإجرائه في موعده وبالموجود أي على أساس قانون الستين النافذ لاستحالة الاتفاق على قانون جديد. والبعض يعتقد أن سمة الانتظار هي الطاغية على الجميع داخلياً وخارجياً.

الديار/ هيام عيد

اعتبرت أن قانون الانتخاب هو معركة رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط الأولى. وقالت على ضوء القانون الذي سيعتمد لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة سيباشر جنبلاط درس كل التحالفات الانتخابية من كل الجوانب والزوايا.

الديار/ إبراهيم ناصر الدين

أشار إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القوي في أولى رحلاته الخارجية إلى السعودية لا يقلق حزب الله، وقال إن الواقعية والمجاملة تحكمان الزيارة. والمملكة لن تمنح لبنان دوراً إقليمياً..

اللواء/ منال زعيتر

أشارت إلى اطمئنان فريق 8 آذار إلى زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى السعودية بل أكثر من هذا منفتحاً عليها ومباركاً لها على اعتبار أن الرئيس حر في قراراته، ولمعظم القوى اللبنانية بشكل عام وخاص ثقة كاملة بشخصه وبأنه رجل ثوابت لا يحيد عنها.

اللواء/ عامر مشموشي

قال إنه بعد التقليعة القوية للحكومة بإقرار مرسومي النفط العالقين منذ سنوات، فإن حكومة الوفاق الوطني تبدأ مرحلة الجهاد الأكبر لإقرار قانون انتخابي يبدد الهواجس، واعتبر أن تمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بالنسبية لا يعني أنه يضع عراقيل في وجه تسوية سياسية للقانون.