الوكالة الوطنية للإعلام

مجلس الوزراء وافق على مشروعي مرسومين بتقسيم المياه البحرية إلى مناطق ودفتر شروط التراخيص وأقر تعيينات في وزارة الاتصالات

عقد مجلس الوزراء جلسته الثالثة، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة والوزراء. وتلا وزير الإعلام ملحم الرياشي المقررات الرسمية للجلسة وقال: "في مستهل الجلسة توجه فخامة الرئيس إلى دولة الرئيس والوزراء واللبنانيين جميعاً بالتهنئة لمناسبة الأعياد، لافتاً إلى أن فرحة حلول رأس السنة الجديدة نغصها الحزن الذي لف لبنان نتيجة الاعتداء الإرهابي الذي وقع في اسطنبول وأدى إلى استشهاد ثلاثة لبنانيين وإصابة آخرين بجروح. وكان لهذا الاعتداء المدان الأثر السيىء على مشاعر جميع اللبنانيين الذين أظهروا تضامنهم واستنكارهم لما حصل.

وكالة الأنباء المركزية

عجلات العهد تنطلق رسميا بجلســة "مشجعة وواعدة" لمجلس الوزراء

أقلعت اليوم "رسميّاً" عجلات العهد الجديد مع عقد مجلس الوزراء باكورة جلساته بعد نيله الثقة النيابية، مؤذنة بعودة الحياة إلى المؤسسات الدستورية التي تعثرت على مر السنوات الماضية بفعل الشغور الرئاسي. ويُتوقع في السياق أن تنتعش إلى جانب السلطة التنفيذية، الحركة التشريعية حيث يفترض أن تُفتح في قابل الأيام دورة استثنائية لمجلس النواب، فيكون جاهزاً للعب دوره في مهمة البحث الصعب عن قانون جديد للانتخاب.

وكالة أخبار اليوم

الدولة اللبنانية منطلقة نحو ترسيخ حضورها... جولة عون الخارجية تعيد لبنان إلى الحضن العربي

الدولة اللبنانية منطلقــة نحــــو ترسيخ حضورها وتعزيـــز دورهــــا فاعلية في الأداء الحكومي ستنسحب علـى إقرار البنود دون سجالات، جولة عــــون الخارجية تعيــــد لبنان إلـى الحضن العربــــــي مجــدداً لكــــن هـــذا لا يعنـــــي أن الرئيس لــــن يقوم بزيارة طهران لاحقـــاً.

وكالة أنباء الإمارات - وام

حاكم الشارقة يدعو إلى التعجيل بإنجاز المعجم اللغوي العربي التاريخي

دعا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة.. اتحاد المجامع اللغوية العربية إلى التعجيل بإنجاز المعجم اللغوي العربي التاريخي، معلناً عن دعمه للفكرة مادياً ومعنوياً من أجل إعداده في أقرب الآجال، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز حلم يراوده منذ أمد طويل. جاء ذلك في كلمته أمام مؤتمر المجامع اللغوية والعلمية الذي انطلقت دورته الـ 47 اليوم في العاصمة الجزائر، وألقاها نيابة عنه محمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة.

وكالة الأنباء القطرية

الرئيس اللبناني يزور السعودية وقطر الأسبوع المقبل

يقوم الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية ودولة قطر، خلال الأسبوع المقبل. وقال مدير المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري اللبناني رفيق شلالا، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن الرئيس عون سيزور المملكة العربية السعودية يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، ودولة قطر يومي الأربعاء والخميس. وأضاف أن عون سيبحث خلال زيارته العلاقات الثنائية بين بلاده وكل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع في المنطقة.

وكالة الأناضول

أردوغان: ترتيبات جديدة ستنهي عملية "الباب" خلال فترة قصيرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن لدى بلاده ترتيبات جديدة ستنهي عملية مدينة الباب السورية التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي خلال فترة قصيرة. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان في اجتماع المخاتير الـ 33 بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة. وأضاف: "ومن بعدها نحن عازمون على تطهير بقية المناطق (في سوريا)، التي تمركزت فيها التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها مدينة منبج (الخاضعة لسيطرة تنظيم "ب ي د" الإرهابي، الذراع السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية)". وأكد الرئيس التركي أن هنالك تطورات تبعث الأمل في الجهود التي تبذلها بلاده مع روسيا حيال التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في سوريا يتبعه محاولة الوصول إلى حل سياسي عبر التفاوض.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

الدفاع الروسية: "التحالف الأمريكي" يدمر البنى التحتية في سورية ويستثني المواقع النفطية التي استولى عليها تنظيم "داعش"

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة يسهم في رفد تنظيم "داعش" الإرهابي بملايين الدولارات شهرياً وانضمام مرتزقة جدد إلى صفوفه بسبب امتناعه عن استهداف تجمعاته في المواقع النفطية التي استولى عليها في سورية. وذكر المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في بيان أن طيران "التحالف الدولي يدمر بشكل ممنهج البنى التحتية الاقتصادية في سورية بغية إلحاق أكبر ضرر ممكن بالحكومة السورية الشرعية" مبيناً أن "التحالف" يتجاهل تداعيات هذا القصف بالنسبة للمواطنين السوريين والتي أدت في نهاية المطاف إلى هجرة الملايين".

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

مجلس النواب يشيد بالقرار الدولي حول وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية

أشاد مجلس النواب بقرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب فيه إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفيما قال، في بيان صحفي أن هذا القرار التاريخي يعبر عن إجماع الأسرة الدولية كافة برفض الاستيطان الإسرائيلي وعدم شرعيته ويشكل بداية إيجابية للمجتمع الدولي للاعتراف بالحقوق الفلسطينية، جدد تأكيده على حق الشعب الفلسطيني التاريخي والقانوني على كامل التراب الفلسطيني وعلى القدس. وأعاد المجلس التأكيد على وقوف الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، مع الأشقاء الفلسطينيين في نضالهم حتى ينالوا حقوقهم المشروعة بما في ذلك إقامة دولتهم المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس وعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين وتعويض الدول المضيفة لهم.

وكالة أنباء رويترز

فرار أكثر من ألفي عراقي يومياً من الموصل مع تقدم الجيش

قالت الأمم المتحدة إن أكثر من ألفي عراقي يفرون يومياً من مدينة الموصل وهو ما يزيد بعدة مئات يومياً عما كان عليه الحال قبل أن تبدأ قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة مرحلة جديدة في معركتها لاستعادة المدينة من تنظيم الدولة الإسلامية. وبعد مكاسب مبدئية سريعة توقفت العملية العسكرية عدة أسابيع لكن القوات العراقية استأنفت تقدمها يوم الخميس الماضي من شرق الموصل صوب نهر دجلة على ثلاث جبهات.

وكالة أنباء شينخوا

الخارجية الصينية: جهود الصين بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية "واضحة للجميع"

قالت الصين ان جهودها من أجل تحقيق نزع السلاح النووي من على شبه الجزيرة الكورية واضحة للجميع. صرح بذلك المتحدث باسم الخارجية قنغ شوانغ خلال مؤتمر صحفي يومي رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن بكين لا تساعد في قضية شبه الجزيرة الكورية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزارة الدفاع الروسية ترد على مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف، أن إعلان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان، أن روسيا بحسب زعمه تستخدم في سوريا، "سياسة الأرض المحروقة"، يحاول وضع "بساط للمستقبل" لأن الولايات المتحدة عليها الإجابة عن أفعالها في الجمهورية العربية السورية.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

علاء الدين بروجردي: وجود المستشارين الإيرانيين في سوريا بطلب من دمشق ولا يتعارض مع السيادة السورية

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إن التواجد الإستشاري الإيراني في سوريا جاء بطلب الحكومة السورية ولا يعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية لهذا البلد. وفي مؤتمر صحفي في العاصمة السورية دمشق قال بروجردي إن العالم بأسره يعرف إنه وفقاً للقوانين الدولية فإن التدخل في بلد ما دون إذن الحكومة في ذلك البلد يعتبر إعتداء علي أراضي ذلك البلد.