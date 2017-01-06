اللواء 4/1/2017

فيدال يطلب ود كونتي

قام التشيلي أرتورو فيدال، نجم فريق ميونيخ الألماني، بالضغط على رمز الإعجاب "لايك" على خبر بشأن إمكانيّة انتقاله إلى تشيلسي الإنكليزي، نشره حساب "فيمس سي إف سي" الجماهيري الخاص بجمهور "البلوز". كما قام فيدال بوضع إعجابه على منشور على موقع "إنستغرام" للتواصل الإجتماعي يتحدّث عن رغبة تشيلسي في ضمّه، ويتضمّن صورة تجمع بينه وبين كونتي عندما كانا معاً في يوفنتوس.

غياب مزدوج لراموس وبيبي

سيغيب المدافعان بيبي وسيرخيو راموس عن ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية في ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا. وذكر ريال أن الفحوص الطبية التي أجريت لبيبي أظهرت أنه يعاني من إصابة من الدرجة الثانية في ربلة الساق اليسرى، ويعاني راموس من بعض الآلام العضليّة، وقد يحل مكان بيبي وراموس الثنائي رافاييل فاران وناتشو في مركز قلب الدفاع. وغاب عن التدريبات أيضاً غاريث بايل ولوكاس فازكيز وكوفاسيتش.

انتقال رينكون

أنجز نادي يوفنتوس الإيطالي، التعاقد مع توماس رينكون، لاعب فريق جنوى السابق، بشكل رسمي، لينضم إليه خلال فترة الإنتقالات الشتويّة الحاليّة. وقال نادي يوفنتوس: "قيمة الصفقة 8 ملايين يورو، وقد تزيد قيمة انتقال اللاعب مليون يورو وفقاً للمتغيرات، خلال مدّة العقد الذي يمتدّ حتى حزيران 2020.

صدى البلد 5/1/2017

150 مليون يورو لضمّ أوباميانغ

ذكرت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطاليّة أنّ نادي شنغهاي سيبغ الصيني قدّم عرضاً قياسياً لضم الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ من بروسيا دورتموند الألماني. وأشارت الصحيفة المتخصّصة إلى أنّ النادي الصيني يسعى إلى ضم أوباميانغ (27 عاماً) مقابل صفقة قيمتها 150 مليون يورو وراتب سنوي بقيمة 41 مليون يورو في الموسم الواحد.

بطولة الفرق في ألعاب القوى

أعرب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطانيّة سيباستيان كو، عن دعمه فكرة العداء الجامايكي أوساين بولت اقامة بطولة للفرق، معتبراً أن "أم الألعاب" تحتاج إلى "أفكار جريئة". وسيتقدّم بولت حامل 9 ذهبيات أولمبية في سباقات السرعة في ألعاب بكين 2008 ولندن 2012 وريو 2016، المشاركين في بطولة "نيترو" الإفتتاحية لألعاب القوى المقرّرة في ملبورن في شباط المقبل، بصفته قائداً لفريق "كل النجوم".