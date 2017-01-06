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حمل اليوم الخامس من السنة الجديدة مؤشرات على أن هذا العام سيكون على غير ما كانت عليه السنوات السابقة لجهة العمل لإنتاجية أفضل على صعيد الحكم. فرئيس الجمهورية ترأّس المجلس الأعلى للدفاع واهتم بقضية العسكريين المخطوفين ورئيس الحكومة ترأّس جلسات في السرايا للجان درست قضايا النفط والميكانيك.

المنار

ترتيب لبناني للملفات بإلحاح الأولويات.. بعد النفط ومراسيمه، الأمن ومفاعيله حضر على طاولة مجلس الدفاع الأعلى، باستراتيجية التنسيق بين الأجهزة الأمنية لمواجهة الإرهابَين، الصهيوني والتكفيري، وتأكيد من الرئيس ميشال عون على أهمية التصدي للإرهاب إستباقياً وردعياً لمنع زعزعة الأمن والأمان في البلاد.

nbn

تمضي الخطوات اللبنانية على طريق الإنجازات من دون مطبات سياسية تعيق بتّ الملفات العالقة، المجلس الأعلى للدفاع أبقى جهوزية القوى العسكرية والأمنية على درجاتها العالية في التصدي الاستباقي والردعي للإرهاب حتى القضاء عليه.

mtv

الأجواء الميلادية المفعمة بالمحبّة والتسامح ترتقي الحكومة ببركة الدايم دايم إلى المزيد من التعاون لحلحلة كل ما علق من ملفات نارية مستعصية.

NTV

انعقد المجلس الأعلى للدفاع للمرة الأولى برئاسة الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا الذي استقبل أيضا أهالي العسكريين المخطوفين لدى "داعش"، وملف الأسرى أحيط بعناية خاصة مع الإعلان عن وسيط يحمل الرقْم ثلاثة عشر. وقد زار المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ذوي العسكريين في خيمتهم بوصفه حاملاً وكالة عن ملفهم غير قابلة للعزل .

المستقبل

عجلة الدولة بدأت تدور بعد جلسة الحكومة المنتجة أمس اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع، طمأن الداخل والخارج إلى أن الأمن في لبنان ممسوك، وأن القوى الأمنية قادرة على حفظ الاستقرار.

OTV

صحيح أن المعارضة شرط ضروري ومشروع ومؤسّس لقيام الديمقراطية، لكن الصحيح أيضاً، أن الكيدية والعبثية مرض قاتل وعادم ومدمّر لأي معارضة ولكل معارض. مناسبة الكلام أنه يوم أمس، وضع لبنان خطوته الإجرائية الأولى، على درب تحوّله بلداً منتجاً للغاز، هو الحلم الذي سكن أذهان اللبنانيين منذ عقود .

LBC

وكأن قدر اللبناني أن يحترق أو أن يحترق قلبه أو أن تحترق أعصابه. اليوم احترقت قلوب اللبنانيين على مشهد الإجازة الجامعية للطالبة ريتا الشامي، تُعطى لوالدها، وكأن قدرها أن تُمنح الشهادة وهي في النعش، وكأن هذه الشهادة تعلّق على نعشها بدل الوسام.

الميادين

لبنان على طريق الانضمام إلى الدول النفطية.

الجزيرة

قالت صفحات فيسبوكية تحرّر من الساحل السوري إن من بين قتلى التفجير الذي ضرب مدينة جبلة في محافظة اللاذقية كان جعفر زيد صالح، وهو ابن اللواء زيد صالح التابع لجيش الأسد، ويعمل رئيساً للجنة الأمنية في مدينة حلب.

العربية

وصفت الأمم المتحدة الخميس انقطاع المياه عن 5,5 مليون نسمة في دمشق بسبب المعارك الدائرة بين النظام السوري وقوات المعارضة، بأنها "جريمة حرب".