النهار/ رضوان عقيل

رأى أن الحكومة مطالبة في جلستيها المقبلتين بتأليف هيئة الإشراف على الانتخابات لإثبات المؤشّر الأول على إجراء هذا الاستحقاق في موعده بدل التوجّه إلى خيار التمديد.

النهار/ روزانا بو منصف

توقّعت أن يطرح الرئيس العماد ميشال عون خلال زيارته إلى السعودية موضوع الهبة السعودية للجيش وأن يطلب من مسؤولي المملكة أن يشجّعوا عودة رعاياها إلى لبنان للسياحة أو للاستثمار، لافتة إلى أن رئيس الجمهورية هو الضامن للعلاقات مع دول الخليج.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

قال إن العهد وحكومته وكل القوى المنادية بقانون جديد للانتخاب ستكون أمام امتحان الصدقية في وعدها الإئتماني في الوقت الذي بدأ يُسجّل يوميّاً تراجعاً في الحماسة هنا وهناك لإقرار قانون الانتخاب العصري.

الديار/ اسكندر شاهين

اعتبر أن وحدة المسيحيين فرضت العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، مشيراً إلى أن التشكيلة الحكومية شكّلت رسالة للنائب وليد جنبلاط من خلال اختيار وزيرين من الشوف دون الوقوف على خاطر الزعامة الجنبلاطية التي أمسكت الجبل بقبضة حديدية منذ أكثر من نصف قرن.