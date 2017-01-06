روسيا اليوم

السبسي يدعو الأطراف الليبية إلى بناء دولة لسد الطريق أمام التدخلات الخارجية

دعا الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، الأطراف الليبية إلى الإسراع بإيجاد أرضية مشتركة للحوار والمصالحة ونبذ الفرقة والإقصاء لبناء دولة ينعم فيها الشعب الليبي بالأمن والاستقرار. وجاءت تصريحات الرئيس التونسي، في بيان، الخميس 5 كانون الثاني، بعد لقاء جمع السبسي ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بقصر الرئاسة في قرطاج بالعاصمة تونس. وأكد السبسي أن جميع الأطراف الليبية في حال نبذت الفرقة والإقصاء، فإنها ستقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية التعاون مع منظمة الأمم المتحدة في ترتيبات العملية السياسية لإنهاء الأزمة.