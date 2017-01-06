الوكالة الوطنية للإعلام

عون ترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: الدولة بكل أجهزتها تشترك في وضع استراتيجية لمواجهة أي حرب ولن ترتاح قبل إقفال ملف العسكريين

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن التنسيق بين القوى العسكرية والأجهزة الأمنية ولا سيما لجهة تبادل المعلومات، يضمن نجاح الإجراءات التي تتخذها هذه القوى للمحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد. هذا خلال ترؤسه أول اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، في حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء الأعضاء وقادة الاجهزة الأمنية وعدد من المسؤولين القضائيين.

وكالة الأنباء المركزية

رئيسة المحكمة الدولية تزور بيروت

علمت "المركزية" أن رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضية إيفانا هردليشكوفا تصل إلى بيروت خلال اليومين المقبلين، لتقديم التهاني لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير العدل سليم جريصاتي وإطلاعهم على سير عمل المحكمة.

وكالة أخبار اليوم

الدولة اللبنانية منطلقة نحو ترسيخ حضورها

مع بداية العام الجديد، يبدو أن الدولة اللبنانية منطلقة نحو ترسيخ حضورها وتعزيز دورها أكان على المستوى الداخلي أو على المستوى الإقليمي والدولي. ومع عودة العمل الفعلي بعد عطلة الأعياد، محطتان أساسيتان، تعلنان صفارة الإنطلاق. إذ ينعقد مجلس الوزراء بجلسته الأولى بعد نيل الحكومة الثقة وعلى جدول أعماله بنود مهمة أبرزها المراسيم المتعلقة بالنفط.

وكالة أنباء الإمارات - وام

بريطانيا ترصد 100 مليون جنيه إسترليني لتطوير المرافق البحثية في القطب الجنوبي.

وقعت هيئة أبحاث القطب الجنوبي البريطانية اتفاقية تعاون مع مؤسسة "بي أي إم" للإنشاءات بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني لتطوير مرافق أبحاث القطب الجنوبي. وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مرافق أبحاث رائدة تساعد الباحثين البريطانيين في الاضطلاع بدور قيادي في مجالات أبحاث المناخ والتنوع البيولوجي ودراسات المحيطات في منطقة القطب الجنوبي.

وكالة الأناضول

دي ميستورا: الأمم المتحدة ستشارك في مباحثات أستانة حول سوريا

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، ستفيان دي ميستورا، إن الأمم المتحدة ستشارك في مباحثات أستانة (عاصمة كازاخستان) بين النظام السوري والمعارضة، المزمع عقدها قبل نهاية كانون الثاني الحالي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده دي ميستورا، عقب اجتماع لمجموعة العمل الخاصة بالأمور الإنسانية في المجموعة الدولية لدعم سوريا، بمدينة جنيف السويسرية.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

توافق وطني على أهداف مشروع مهنة العمل الاجتماعي في الاردن

افتتح وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة ورشة عمل حول مهنة العمل الإجتماعي عقدتها الوزارة في الجمعية الشركسية. وشارك في الورشة 50 مشتركاً ومشاركة من المؤسسات المعنية بمهننة العمل الاجتماعي من القطاعين التعليمي والتنفيذي .

وكالة أنباء شينخوا

العام الثقافي الصيني - المصري 2016 ... تألق بامتياز كماً وكيفاً

تمثل العلاقات الثقافية جزءاً مهما من العلاقات الثنائية بين الصين ومصر، هذا ما برهن عليه عام حافل من التبادلات الثقافية بين بلدين تذخران بحضارتين قدمتا أفضل الإنجازات للبشرية، عام ثقافي متميز ليس الأول بين الصين ومصر فحسب وإنما الأول للصين مع بلد عربي، عام سيكون دافعاً لبذل المزيد والمزيد من الجهود الحثيثة لتوطيد أواصر العلاقات الثقافية وتعميقها وهو يستعد ليشهد حفله الختامي خلال الأيام المقبلة في مدينة قوانغتشو جنوبي الصين.