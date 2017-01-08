TL

في ظل الطقس الماطر والمثلج والعاصف، هدوء سياسي ملحوظ، وتناغم في العمل بين السلطات، أثمر طلباً لرئيس البرلمان وموافقة لرئيس مجلس الوزراء، وتوقيعاً من رئيس الجمهورية على مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، اعتباراً من بعد غد الاثنين.

المنار

لغة الاستعداد للتعاون وأكثر، حضرت خلال زيارة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إلى لبنان. الزائر أكد على سياسة مدّ العون إلى لبنان، الماضي قدماً في تفعيل عمل مؤسساته، والجديد دعوة الرئيس ميشال عون مجلس النواب، إلى عقد استثنائي، وعلى رأس جدول الأعمال قانون الانتخاب والميزانية.

nbn

الانجازات الداخلية، تعزز الاستقرار الذي بات يلقى اهتمامات دولية، كما بدا في كلام المسؤولين الايرانيين والصينيين الذين يزورون بيروت، للدعم المفتوح وترسيخ الوفاق اللبناني القائم بين القوى السياسية.

mtv

بعد اكتمال عدة الشغل في السلطة التنفيذية، رئاسة وحكومة، توسعت الورشة إلى السلطة التشريعية، بدعوة رئيس الجمهورية المجلس النيابي إلى عقد استثنائي، وضع في رأس جدول أعماله القوانين الانتخابية المقترحة والموازنات العامة.

NTV

اهتزت اليوم مدينة أعزاز بأعنف تفجير أسفر عن سقوط خمسة وستين قتيلاً.

المستقبل

بعد غد الاثنين، يتوجه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية، على رأس وفد وزاري كبير، في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه رئيساً للجمهورية.

تخصيص الرئيس عون زيارته الأولى الخارجية إلى الرياض، يعكس المكانة التي تحتلها المملكة العربية السعودية لدى اللبنانيين، نظراً لدورها التاريخي في دعم لبنان ومؤسساته الدستورية.

OTV

زيارة رئيس الجمهورية إلى السعودية، ستنهي سنوات من الوضع غير السوي في العلاقات اللبنانية- الخليجية، وتستكمل سلسلة التفاهمات العربية بعد ارساء التوازنات الداخلية واستشراف التطورات الاقليمية والرياح الدولية.

LBC

دقيقاً وواضحاً كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عندما فتح العقد الاستثنائي لمجلس النواب، اعتباراً من الاثنين في 9 كانون الثاني إلى 20 آذار المقبل. فعمر الحكومة القصير من حيث المبدأ، يحتم عليها العمل السريع. والعمل السريع لا سيما في مجال اقرار قانون الانتخاب الجديد، يحتم إزالة كل الثغر القانونية التي تمنع انتظام العمل التشريعي وتالياً اقرار القانون.

الميادين

رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني يعرض خلال لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون الموقف الإيراني من التطورات الإقليمية عموماً والوضع في سوريا خصوصاً، والجهود المبذولة لتحقيق حل سياسي للأزمة السورية يقوم على الحوار بين الأطراف السوريين.

الجزيرة

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية حالة القوة القاهرة في الموانئ النفطية لمنع "تهريب النفط"، بينما طالب المجلس العسكري في مصراتة كلاً من حكومة الوفاق والمؤسسة الوطنية للنفط باتخاذ موقف واضح تجاه استخدام قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر مرافئ النفط قواعد عسكرية.

العربية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن المسؤولين الألمان الذين أجروا محادثات مع أعضاء من الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، لم يتمكنوا من تحديد طبيعة السياسة الخارجية والأمنية التي ستنتهجها إدارته.