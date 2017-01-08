"الديار": ياسر الحريري

الواضح ان لبنان يستأثر باهتمام اقليمي ودولي، في الأشهر الأخيرة، وكلها تصب في خانة اهمية الجغرافيا السياسية التي يشغلها لبنان، كونه على الحدود مع سوريا التي تُشن عليها حرب عدوانية تقترب من السنوات الست، وثانياً كونه على الحدود مع فلسطين المحتلة، حيث الوجود الاسرائيلي، وحالة الترقب المتواصلة، والواضح ايضاً ان معركة استعادة حلب المدينة، بدأت تثمر نتائجها بشكل سريع على مختلف المستويات، ولبنان ليس بعيداً عنها. من هنا رأى مراقبون ان زيارة رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني الدكتور علاء الدين بروجردي الذي من المؤكد انه التقى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في اطار الاهتمام الاقليمي والدولي بلبنان، خصوصاً انها تأتي مع زيارة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية تشانغ مينغ.

"المستقبل": ثريا شاهين

تتوقع مصادر ديبلوماسية بارزة أن تشهد العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد تسلّم الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب مهمته في 20 كانون الثاني الحالي، فترة تفاوض وحوار، بدلاً من أن تكون واشنطن وموسكو وكافة القوى الاقليمية في مواجهة بعضها بعضاً. إذ إن العلاقة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي المنتظر في نيسان فرانسوا فيون، ستحكمها الرغبة في التوافق، ما يؤسّس لتوافق دولي ينعكس على أجواء المنطقة، والتعامل مع ملفاتها العالقة. ولاحظت المصادر انه لا توجد جبهة صلبة في كل المنطقة، من باكستان إلى المغرب العربي، مروراً بالشرق الأوسط، فكل الأفرقاء يسعون منذ الآن إلى التكيّف مع الوقائع على الأرض.