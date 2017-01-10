TL

لبنان الأخضر أبيض بمرتفعاته كافة والساحل بارد وغداً توقف لهطل الأمطار. وعلى غرار بياض الثلوج بياض في الوضع السياسي ولغة واحدة للمراجع واجتماع لهيئة مكتب المجلس النيابي الخميس لجدولة أعمال الجلسة التشريعية التي ستكون باكورة العمل المشترك للبرلمان والحكومة لما فيه خير البلد والناس.

المنار

أكثر من تعداد قتلاهم فرض الاستشهادي الفلسطيني فادي القنبر على الصهاينة، لملموا أشلاءهم وأعادوا مراجعة حساباتهم وخياراتهم مع صورة جنودهم وضباطهم وهم يفرون مدججين بالسلاح، صدم الفدائي الجنود الصهاينة وصدم كيانهم العبري الذي نطق ضباطه ومسؤولوه معترفين بالعجز أمام خيار الشبان الفلسطينيين ولم تنفع تضليلات نتنياهو ولا هدم منزل الشهيد من إنقاذ صورة الأمن الصهيوني ومدعيه.

nbn

خيرات السماء تتدرج في هذا الشتاء من منخفض الى عاصفة واللبنانيون فرحون بموسم حنوا اليه مطراً وثلوجاً، الأيام البيضاء تستكمل التطورات السياسية التي قادت رئيس الجمهورية ميشال عون الى المملكة السعودية قبل قطر، في أولى إطلالاته الخارجية الأولى، فهل تحمل معها إيجابيات تترجم في الهبة المالية وإعادة الزيارات الخليجية السياحية وتفعيل العلاقات الاقتصادية. منسوب التفاؤل مرتفع بحجم تأثير المملكة وقدرة لبنان على لعب دور الوساطة بين الدول الإقليمية.

mtv

تشهد الكواليس النيابية جولات تنسيقية ومشاورات سعياً الى التوافق على إقرار سريع لقانون جديد للانتخاب.

NTV

مسيرة انطلقت اليوم فاتحة عهد جولات وزيارات عابرة للحدود الضيقة إلى آفاق جديدة ترسم خريطة طريق علاقات لبنان بدول الجوار وأبعد منها إلى علاقات على مستوى دولي، وخطوة الألف ميل بدأت اليوم بأول زيارة خارجية لرئيس الجمهورية ميشال عون للرياض على رأس وفد وزاري بحلة الحكومة الجديدة.

المستقبل

رئيس الجمهورية ميشال عون افتتح زياراته خارج قصر بعبدا بزيارة المملكة العربية السعودية، في رسالة واضحة للداخل والخارج، بأن لبنان عربي الهوى والهوية، وعربي الانتماء، وعربي السلوك.

OTV

عاصفتان تتصدران المشهد المحلي اليوم: أولى سياسية، تتمثل بالزيارة التي بدأها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للرياض ثم الدوحة. وثانية جوية، عبرت عنها الأمواج العاتية وتساقط الثلوج... وإذا كانت نتائج العاصفة السياسية مقتصرة على الإيجابيات، من إعادة البحث في الهبة السعودية إلى عودة السياح، وما بينهما من تعزيز للثقة والقرار الحر في آن معاً... فتداعيات العاصفة الجوية، بعضها إيجابي كرفع منسوب المتساقطات وتعزيز سياحة التزلج.

LBC

بدأ رئيس الجمهورية ميشال عون زيارته للخارج ومحطته الأولى السعودية على أن ينتقل منها بعد غد الأربعاء إلى قطر.

الميادين

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده لا تعتمد على تصريحات المرشحين الفرنسيين تجاه سوريا في حملاتهم الانتخابية، قائلاً إن دمشق ستنتظر السياسة التي سيتبنونها بعد استلام منصبهم.

الجزيرة

استعاد الجيش الوطني اليمني معسكر العمري بتعز، في وقت اندلعت فيه مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثيين وقوات صالح غرب المدينة، تعزز خلالها تقدم الجيش قرب باب المندب.

العربية

وصل الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى السعودية في أول زيارة له خارج البلاد لاستعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين بعد فترة من الجمود، بحسب مصادر مقربة من القصر الجمهوري.