المدينة - السعودية

أمير الرياض: من يعبث بأمن الوطن غير محسوب في قوائم أبنائه

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أن من يعبث بأمن الوطن غير محسوب في قوائم أبنائه. جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بقصر الحكم أمس الاثنين رجال الأمن المشاركين في القضاء على إرهابيي حي الياسمين، بحضور مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال، وعدد من القادة الأمنيين المشاركين في العملية الأمنية الناجحة التي تمكَّنت من الإطاحة بإرهابيين خطيرين بعد مواجهة مسلحة مع رجال الأمن بحي الياسمين شمال العاصمة الرياض.

الاتحاد - الإمارات

المشتبه به في حادثة إطلاق النار في مطار أميركي يواجه الإعدام

أبلغ قاض اتحادي المشتبه به في إطلاق نار في منطقة الأمتعة بمطار فورت لودرديل هوليوود الدولي، والذي اسفر عن خمسة قتلى وإصابة ستة آخرين، بأنه يواجه عقوبة الإعدام. ومثل استيبان سانتياغو، المسلح المزعوم، 26 عاما، لأول مرة أمام المحكمة منذ الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضية، أمام قاضية المحكمة الجزائية أليشيا فالي. وذكرت صحيفة «صن سنتينل» أن فالي قالت له إن «العقوبة القصوى، في حال إدانتك، هي الاعدام».

الوطن - عمان

بحث أوجه التعاون الثنائي بين السلطنة ومصر وتعزيزها في مختلف المجالات

عقد وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله أمس بديوان عام الوزارة جلسة مباحثات مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري الذي يقوم بزيارة رسمية للسلطنة. جرى خلالها بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.