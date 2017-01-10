الأخبار/ نقولا ناصيف

رأى أن أهمية صدور مرسوم عقد استثنائي لا تكمن سوى في فتح أبواب المجلس النيابي لالتئام جلسات اشتراعية انقطع عنها المجلس منذ مدة طويلة، وبالتالي هي لتنشيط مجلس النواب لا لقانون انتخاب لأنه شأن آخر.

الأخبار/ غسان سعود

اعتبر أن اختيار المرشحين العونيين الى الانتخابات النيابية ينتظر المرحلة الثالثة، لأن المرحلتين الأولى والثانية أفادتا بعدم وجود مرشحين خارقين، ونسب الى رئيس التيار جبران باسيل أن التيار يبحث عن مرشحين دينامكيين يتابعون ملفاتهم حتى النهاية مع ترجيح لترشح آخرين من خارج التيار، وأشار الى احتمال كبير بترشيح روجيه عازار، مشيراً إلى أن العميد المتقاعد شامل روكز أيضاً سيفتح مكتبه الانتخابي الرئيسي قريباً.

البناء/ ناصر قنديل

سأل إذا كان السعوديون سيلتقطون مغزى تلبية الرئيس عون دعوة المملكة لزيارتها، مشيراً إلى عمق العلاقة بين عون وحزب الله .

الجمهورية/ طارق الترشيشي

اعتبر أن المهم في زيارة الرئيس عون الى السعودية هي أنها تكرس استقلالية القرار السياسي والرئاسي اللبناني وبالتالي تسمح للبنان بأن يستعيد دوره في تنقية الأجواء العربية والإقليمية.

اللواء/ معروف الداعوق

رأى أن الحكومة بدأت دراسة سلسلة خطوات وإجراءات لإعادة إطلاق الدورة الاقتصادية، مشيراً إلى أن التطورات التي تكللت بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة أزالت العديد من التحفظات والمخاوف لدى المستثمرين وساهمت في خلق أجواء مشجعة أكثر من السابق وهذا يشكل عاملاً لتنشيط الدورة الاقتصادية وإنعاشه.

الأنوار/ رفيق خوري

أشار إلى رمزية زيارة الرئيس عون الى السعودية كأول محطة خارجية، لكنه سأل إلى أي حد يستطيع لبنان فصل الموقف الرسمي عن كل ما يهم العالم العربي ويدور على خارطة المنطقة من مواقف أطراف محلية نافذة في السلطة وإلى أي حد تتقبل عواصم المنطقة التزام لبنان سياسة الابتعاد عن الصراعات.

النهار/ روزانا بو منصف

أشارت إلى المواقف السياسية عن أهمية زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون للمملكة العربية السعودية وإعادة وصل ما انقطع مع الدول الخليجية وقالت: هذا الترحيب شبه العارم بالزيارة الرئاسية يخفي في طياته أسئلة يطرحها البعض في الصالونات الضيقة عما إذا كان المعيار نفسه سينسحب على سوريا أيضاً في ظل ضغوط سياسية قد يعتمدها البعض من أجل أن يسري الحياد اللبناني على كل الدول العربية فيتعاطى معها على قدم المساواة بصرف النظر عن مشاكلها الداخلية. لكن ثمة محاذير راهناً لانفتاح علني قد يكون مبكراً على رئيس النظام السوري خصوصاً إذا لم يكن ذلك موضوع إجماع. بعض السياسيين لا يستبعد زيارة رئيس الجمهورية لسوريا لكن ليس في المدى القريب علماً أن لهذه المسألة أبعاداً متعددة.

النهار/ علي حمادة

قال إن النائب وليد جنبلاط وحده من بين جميع القوى السياسية التي لها مصلحة في الاستمرار باعتماد "قانون الستين" الانتخابي، يمتلك الشجاعة للمجاهرة بمعارضته إقرار أي قانون آخر يقوم على النسبية الكاملة أو الجزئية للانتخابات المقبلة. ووحده النائب جنبلاط من بين كل أقرانه الذين يعارضون ضمناً إقرار النسبية لأكثر من سبب، قرر الخروج الى العلن في مواجهة الانزلاق المتدرج الحاصل اليوم نحو إقرار قانون جديد للانتخاب تدخله النسبية، وخصوصاً أنه لم يلمس من الذين يشاطرونه الهواجس عينها أي استعداد للمجاهرة بحقيقة موقفهم المعارض لإقرار النسبية، أقله في الانتخابات المقبلة. ووحده النائب جنبلاط يذهب الى مواجهة جدية لمحاولة إسقاط إقرار أي قانون جديد يتضمن النسبية الجزئية أو الكاملة. من هنا، أمام الأطراف الأخرى التي تشاطر ضمناً موقف جنبلاط من قانون الانتخاب، ان تدير محركاتها لملاقاته، أو أن تنزلق رويداً رويداً في منزلق ما كانت تريده في الأصل.

الديار/ هيام عيد

تناولت زيارة رئيس الجمهورية الى دول الخليج ونقلت عن مصادر نيابية قولها: الجولة الخليجية لرئيس الجمهورية تقع في السياق الطبيعي للعلاقات بين الدولة اللبنانية ودول الخليج بشكل خاص ومحيطه العربي بشكل عام. وأكدت أن الدعم العربي كما الإقليمي للعهد الجديد، قد تكرّس ضمن المعادلة التي أرساها انتخاب العماد عون رئيساً، وبالتالي، فإن المظلّة العربية للواقع اللبناني السياسي كما الاقتصادي والأمني يتكامل، وفي سياق هذه المعادلة، مع المظلّة الدولية التي تؤمّن استقرار الساحة المحلية منذ بدء الحرب في سوريا. ومن شأن نتائج هذه الجولة، أن تؤدي إلى إيجاد أمر واقع جديد قد تعود فيه الأجواء اللبنانية مجالاً متاحاً أمام الرعايا العرب والخليجيين من دون أي قيود أو عوائق في الاستثمار والسياحة.