The Guardian

المحادثات من أجل ضمان إعادة توحيد قبرص تدخل مراحلها النهائية

انطلق جهد تاريخي لإنهاء الانقسام في قبرص مع إطلاق رئيسي الشطرين اليوناني والتركي في البلاد محادثات الوحدة من جديد قبل انعقاد مؤتمر متعدد الأطراف محفوف بالمخاطر على الجزيرة للمرة الأولى منذ 43 عاماً. وبعد 18 شهراً من المفاوضات المكثفة لتسوية الانقسامات الإتنية سيحاول كل من نيكوس أناستاسياديس ومصطفى أكينسي وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية سلام سيتم التوقيع عليها في جنيف هذا الأسبوع عبر التدقيق في الخرائط ومناقشة المقايضات التي ستحصل في ما يتعلق بالأراضي قبل الانتقال إلى المسألة الشائكة المتعلقة بالأمن. وقال رئيس القسم اليوناني من الجزيرة أناستاسياديس حين سُئل عما إذا كان متفائلأ "اسألوني بعد انتهاء المسألة". ووصف الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريز المحادثات بأنها "فرصة تاريخية" أما المسؤولون القبرصيون من الشطرين فقد وصفوا المحادثات بأنها تشكّل أفضل وآخر فرصة للتوصّل إلى تسوية.

The Telegraphe

قوات أميركية خاصة نفذت هجوماً برياً سرياً ضد "داعش" في سوريا وقتلت 25 مسلحاً على الأقل

نفذت قوات أميركية خاصة هجوماً سرياً في شرق سوريا وبالتحديد بين مدينتي الرقة ودير الزور ما أدى إلى مقتل عدد من مسلحي الدولة الإسلامية. وقد نزل مظليو الولايات المتحدة من على متن مروحيات عند حوالى الساعة الثانية والنصف فجراً وفقاً إلى ناشطين محليين. وقد أقام العناصر المظليون حواجز حول مدينة الكُبر وأفادت المعلومات بأن الهجوم أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 25 مسلحا من دون أن يتضح حتى الساعة الهدف الفعلي وراء هذا الهجوم. إلا أن أحد الناشطين ذكر أمام صحيفة "ذا تيليغراف" بأن المعلومات تشير إلى أن الهدف كان تحرير رهائن وبأنه تم اعتقال أحد قادة "داعش" إضافة إلى معطيات بشأن وجود سجن سري في المنطقة كان التنظيم يحتجز في داخله سجناء غربيين". وأكدت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي حصول الهجوم في تلك المنطقة ولكنها رفضت إعطاء أي تفاصيل أخرى.

The Japan Times

باكستان تعلن عن نجاحها في اختبار إطلاق صاروخ "كروز" قادر على حمل رأس نووي من على متن غوّاصة

نجحت باكستان الاثنين بإجراء اختبار لإطلاق صاروخ "كروز" قادر على حمل رأس نووي من على متن غواصة في المحيط الهندي بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الباكستانية. وأضاف المسؤول نفسه بأن صاروخ "بابور 3" أطلق من تحت الماء وأصاب هدفه بدقة متناهية. ويشكّل "بابور 3" الذي يصل مداه إلى 450 كيلومتراً نسخة مطوّرة عن "بابور 2" الذي يتم إطلاقه من البر وقد نجحت اختبارات إطلاقه في العام 2016. ويشكّل نجاح اختبار إطلاق الصاروخ "بابور 3" خطوة نحو تسليح البحرية الباكستانية بأسلحة قادرة على حمل رؤوس نووية.