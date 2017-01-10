الوكالة الوطنية للإعلام

عون: زيارتي لتبديد الالتباسات في العلاقات اللبنانية السعودية

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حديث للـ "الاخبارية" السعودية ادلى به بعيد وصوله مساء اليوم الى الرياض، ان "العلاقات اللبنانية السعودية تأثرت بالاحداث التي جرت في الدول العربية، وحصل بعض الشوائب غير الواضحة بالنسبة للبلدين، وانا اليوم هنا لابدد الالتباسات التي حصلت حاملا المودة والصداقة للشعب السعودي".

وكالة الأنباء المركزية

لبنان يستقطب اهتمام المرشحين للاليزيه لرفع حظـوظ فوزهـــم

ماكرون ولوبان في بيروت تباعا وفيون يشهر ورقة مسيحيي الشرق

المركزية- خلافا للانتخابات الرئاسية اللبنانية التي قبعت في ثلاجة الانتظار عامين وخمسة أشهر فبهت بريقها وتلاشت حماسة اللبنانيين لدرجة باتت معها المواعيد التي كان يضربها رئيس مجلس النواب نبيه بري للجلسات التي بلغ عدّادها الـ46 في اسفل سلم اهتماماتهم، تستقطب الانتخابات الرئاسية الفرنسية في الربيع المقبل اهتمام الكثير من هؤلاء الذين يشعرون بثقلهم الانتخابي في المعركة في ضفتي اليمين واليسار، بما يحمل بعض المرشحين لدخول الاليزيه على زيارة بيروت كسبا لدعم الفرنسيين من اصل لبناني ان في لبنان او في فرنسا.

وكالة أخبار اليوم

تقاطع مصالح محلي إقليمي ودولي يحفظ الإستقرار الداخلي

بدأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يقوم بدوره لضخّ الحياة في المؤسسات الدستورية وإعادة تفعيل العلاقات التي تخدم لبنان، خصوصاً وأنه يشكل الضمانة للواقع السياسي في البلد.

وكالة أنباء الإمارات - وام

اجتماع تنسيقي للإعداد للوزاري العربي الروسي المقرر في أبوظبي فبراير المقبل.

أعلنت جامعة الدول العربية أنه تقرر عقد اجتماع تنسيقي للدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الخميس المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة للتحضير للدورة الوزارية الرابعة للمنتدى العربي الروسي المقرر عقده في أبوظبي في الأول من فبراير المقبل على مستوى وزراء الخارجية.

وكالة فرنس برس

اول اختبار باكستاني لصاروخ اطلق من غواصة قادر على حمل شحنة نووية

اجرت باكستان الاثنين اول اختبار لصاروخ عابر اطلق من غواصة قادر على حمل شحنة نووية كما اعلن الجيش في اسلام اباد. وافاد بيان رسمي ان الصاروخ اطلق من غواصة واصاب هدفه بدقة. واكد متحدث عسكري لفرانس برس ان الصاروخ الذي يصل مداه الى 450 كلم قادر على حمل شحنة نووية.

وكالة أنباء شينخوا

مقالة خاصة: الصين تعزز حملتها ضد الفساد فى 2017

تعهد اكبر جهاز لمكافحة الفساد فى الصين بالاستمرار فى حملة المكافحة الصارمة للفساد فى 2017 وزيادة تعميق "الحكومة الشاملة والصارمة للحزب".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الكرملين يكشف عن موعد اللقاء بين بوتين وترامب

قال بيسكوف ان موعد اللقاء الممكن بين الرئيسين بوتين وترامب، اليوم: "ليس قبل أن يصبح الرئيس المنتخب(ترامب)، رئيسا فعلياً، على الأقل يجب أن يصبح ترامب رئيساً فعلياً، ومن ثم سيتم ترتيب خطة للقاء الرئيسين".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الرئیس روحانی: الاسلام فقد رصیدا عظیما كما فقدت ایران امیرا عظیما

قال رئیس الجمهوریة حجة الاسلام حسن روحانی فی رسالة تعزیة وجهها بمناسبة وفاة ایة الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحة النظام ان الاسلام فقد رصیدا عظیما كما فقدت ایران امیرا عظیما والثورة الاسلامیة حاملا شجاعا للوائها والنظام مدبرا فریدا.