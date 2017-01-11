النهار/ إبرهيم بيرم

استبعد أن تكون الطبقة السياسية الحالية دخلت في معركة قانون الانتخاب الجديد خوفاً من تغييرات كبرى وتبدلات يخشى أن تبدل في الموازين والمعادلات والحسابات.

النهار/ رضوان عقيل

وصف الأفرقاء السياسيين بأنهم يعملون جميعاً على خط تقديم تطمينات إلى رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ودعوته إلى عدم الخشية من الاستحقاق النيابي المقبل وشبح النسبية في ظل تسارع الاتصالات بين القوى حيال قانون الانتخاب.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

رأى أن كل التحضيرات بشأن الانتخابات النيابية لا تشير إلى رغبة جدية في خلع قانون الستين وأن كل ما يحصل يؤكد مقولة رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن قلوبهم معه وسيوفهم عليه.

الجمهورية/ أسعد بشارة

سأل عما إذا سيكون نقل بعض المقاعد وفرض الكوتا النسائية مدخلاً لتجميل العودة إلى قانون الستين؟

المستقبل/ وسام سعادة

استبعد أن يُصار إلى الاتفاق على قانون انتخابي جديد، معتبراً أن الانتخابات إذا جرت في الأشهر المقبلة فإنها ستنتج نفس الطبقة السياسية الموجودة.

الشرق الأوسط/ مشاري الزايدي

قال إن الرئيس العماد ميشال عون قدم إلى السعودية بعدما ساهمت الأخيرة في توفير الدعم السياسي والمعنوي لحل العقدة الرئاسية من خلال المساعدة على بناء التوافق السياسي اللبناني الداخلي. ولفت إلى أن السنة الأولى من فترة الرئيس عون ستكون مهمة في تبيان الطريق الذي سيمشي فيه لبنان.

اللواء/ حسين زلغوط

اعتبر أن تمحور عمل الحكومة حول موضوعين أساسيين أي الموازنة العامة وقانون الانتخاب من دون فتح أي من الملفات الخلافية، سيساعد على عدم دخول الحكومة في حقل الألغام الذي وقعت فيه الحكومة السابقة، مشيراً إلى وجود رغبة سياسية بتجاوز الماضي والتعويض عن السنوات العجاف التي شلّت الدولة.