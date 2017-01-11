الوكالة الوطنية للإعلام

عون أمام الجالية اللبنانية في السعودية: الأيام الآتية ستثبت عودة العلاقات اللبنانية السعودية إلى صفائها ووضوحها

طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أن "الأيام الآتية ستثبت عودة العلاقات اللبنانية السعودية إلى صفائها ووضوحها"، ولفت إلى أن "لبنان انطلق في وثبة إنمائية وأخرى أمنية مطمئنة للمستقبل، وقد صار بأمان وبدأ مرحلة جديدة تحمل معها قرارات لمصلحة الوطن والمواطنين". كلام الرئيس عون جاء خلال حفل استقبال أقامه السفير اللبناني لدى المملكة العربية السعودية عبد الستار عيسى للجالية اللبنانية في السعودية، وذلك في مبنى السفارة في الرياض على شرف الرئيس عون والوفد المرافق.

وكالة أنباء الإمارات - وام

الرئيس المصري يؤكد مواصلة دعم بلاده لجنوب السودان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مواصلة بلاده دعمها لجنوب السودان على مختلف الأصعدة.. وعبر عن رغبته في زيادة وفتح مجالات للاستثمار أمام المستثمرين المصريين خاصة عند استقرار الأوضاع هناك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع سلفا كير رئيس جنوب السودان اليوم بقصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة.

وكالة الأنباء القطرية

الكرملين: موسكو مستعدة لتطبيع العلاقات مع واشنطن رغم العقوبات

أكدت روسيا استعدادها للحوار وتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، حتى إذا لم يتم رفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على موسكو. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن بلغت أدنى مستوياتها في الوقت الراهن، وهناك بالفعل طرق مختلفة لتطبيع العلاقات".

وكالة الأناضول

50 قتيلا في سلسلة اعتداءات في أفغانستان

قتل حوالى 50 شخصاً الثلاثاء في سلسلة اعتداءات هزت ثلاث مدن أفغانية منها كابول التي استهدفت لأول مرة هذا العام إضافة إلى هلمند وقندهار في الجنوب.

وكالة أنباء رويترز

القوات العراقية تتقدم في الموصل لكن خسائر المدنيين تتزايد

قال الجيش العراقي إن قواته دفعت مقاتلي الدولة الإسلامية للتقهقر في الموصل يوم الثلاثاء في مساع متجددة للسيطرة على المدينة الواقعة بشمال البلاد وتوجيه ضربة قاصمة للتنظيم المتشدد رغم أن التقدم تباطأ في بعض الأحياء.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الصيني يزور سويسرا ويحضر الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي

أعلن لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بكين اليوم أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيقوم بزيارة رسمية لسويسرا خلال الفترة من 15 الى 18 كانون الثاني، بناء على دعوة المجلس الفيدرالي السويسري.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

إطلاق نار أمام مقر للشرطة في مدينة غازي عنتاب التركية

قال مسؤول أمني لوكالة "رويترز" إن الشرطة التركية قتلت مهاجماً كان يسعى لشن هجوم انتحاري وحاول دخول مركز الشرطة الرئيسي في مدينة غازي عنتاب بجنوب شرق البلاد اليوم الثلاثاء.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

بدء الاجتماع السادس للجنة المشتركة بين ايران و5+1

بدأت أعمال الاجتماع السادس للجنة المشتركة بين إيران ومجموعة دول 5+1، الخاصة بالاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا.