النهار/ سابين عويس

كتبت عن زيارة الرئيس العماد ميشال عون إلى السعودية وقطر متسائلة من سيقبض الأثمان الفعلية التي تترجم نتائج الزيارة سياسياً ومالياً وسياحياً وعسكرياً؟ وأين سيكون موقع الرئيس سعد الحريري في العودة المظفرة للمملكة على يد عون إلى لبنان؟ وقالت إنه لم يرشح إلا وعد ملكي بمتابعة الأمور التي طرحت في المحادثات ومن ضمنها الهبة المالية للجيش.

النهار/ رضوان عقيل

توقعت أن تبقى علاقة حزب الله مع القوات في مساكنة مفتوحة من دون أن تصل الى حدود التطبيع.

الأخبار/ ليا القزي

كتبت عن الأجواء التي توحي بحصول تقارب بين القوات وحزب الله من خلال جملة مؤشرات، مشيرة إلى الإيجابية القواتية في التعامل مع إيران بعد أن بعثت معراب برسائل سرية وعلنية الى حارة حريك كان آخرها بعد انتخاب الرئيس ميشال عون وبقيت من دون ردود.

الجمهورية/ نبيل هيثم

وصف الطريق إلى إنتاج قانون جديد للانتخابات بأنه مزروع بالألغام والتعقيدات، لافتاً الى أن قانون الستين فرز الألوان السياسية بين متبن له بقوة ومتمسك به وكأنه كتاب سماوي. ورأى أن كلمة الستين هي الغالبة حالياً وأن وليد جنبلاط كان الأكثر صراحة في التعبير عن موقفه الرافض لهذا القانون.

الديار/ عيسى بو عيسى

نقل عن وزير سيادي سابق قوله إن أهم نتائج زيارة الرئيس ميشال عون إلى السعودية هي إعادة تعيين سفير جديد في لبنان وتسيير رحلات الطيران السعودي إلى لبنان، أمّا القضيّة الأهم في نظر الوزير السابق والتي شدد عليها الرئيس ميشال عون موضوع الهبة السعودية للجيش اللبناني والتي يبدو أن القرار لم يتخذ حتى الساعة بشكل نهائي للإفراج عنها، إنما الملك السعودي كان متجاوباً للغاية نظراً للشرح الذي قدمه عون حول ضرورة تقوية الجيش بالعتاد لمحاربة الإرهاب الذي ضرب كافة الدول العربية. ومن هذه الزاوية يبدو أن السلطات السعودية تعي مدى خطورة هذا النمط الإرهابي الذي وصل حتى الى أراضيها. ومن هنا تكونت قراءة مشتركة حول خطورة هذه المنظمات وضرورة القضاء عليها من قبل القوات المسلحة في البلدين، والجيش اللبناني أثبت أنه القادر على محاربة الخلايا الإرهابية بالمتيسر بين يديه، إنما المطلوب مساعدات عسكرية ولوجستية سريعة لتفعيل عملية محاربة التنظيمات الإرهابية بشكل أوسع، ولذلك، فإن الوزير السابق لا يعتقد أن الهبة والتي كانت بحدود الثلاثة مليارات دولار سوف يتم صرفها للجانب اللبناني، إنما بمبالغ أقل مما كان متوقعاً نظراً للوضع المالي الذي يصيب السعودية حالياً، ولكنه متفائل بأن ما سيصل الى المؤسسات العسكرية والأمنية سوف يعتبر كافياً لإدارة عملية مكافحة الإرهاب بشكل فعال.

المستقبل/ دون توقيع

اعتبر أن الحفاوة التي استقبل بها العماد ميشال عون في الدوحة تدل شكلاً ومضموناً على نجاح الزيارة، وعلى إرادة القطريين بقيادة أمير البلاد الشيخ نعيم بن حمد بن خليفة آل ثاني بملاقاة اللبنانيين في منتصف الطريق من أجل إعادة الزخم إلى العلاقات الثنائية. ولفت الى أن زيارة دولة قطر ناجحة مثلما كانت الزيارة إلى السعودية، وأن كلام الرئيس العماد ميشال عون عبّر بأمانة وصدق عن موقف الدولة اللبنانية تجاه الأشقاء العرب.

الأنوار / فؤاد دعبول

اعتبر أن زيارة الرئيس العماد ميشال عون إلى السعودية فرصة تاريخية يعزز من أواصرها العلاقات المميزة بينه وبين الرئيس سعد الحريري، كاشفاً أن الجانب الأهم من الزيارة على الصعيد العسكري هو تحرير الهبة السعودية للجيش اللبناني وقيام قطر بمساع شجاعة لتحرير العسكريين اللبنانيين من قبضة "داعش".

اللواء/ عامر مشموشي

رأى أنه بات من الصعب التوصل إلى قانون للانتخابات سواء على أساس النسبي أو على أساس الأكثري في المدة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات في أيار المقبل، مشيراً الى أن قانون الستين أصبح الوحيد الباقي نافذاً لإجراء الانتخابات على أساسه مع إمكانية إخضاعه لبعض التعديلات الطفيفة.