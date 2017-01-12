The New York Times

حيلة قديمة في مجال التجسس مع نفحة عصرية: الإسرائيليون يقولون إن "حماس" استخدمت الإغراء عبر الإنترنت

قال مسؤولون في وكالات استخباراتية إسرائيلية إن عملاء من حركة "حماس" يعملون على جذب الجنود الإسرائيليين بإغراءات عبر الإنترنت ويحاولون قرصنة حساباتهم على فايسبوك وهواتفهم الذكية ويحثونهم على تحميل تطبيقات تحوّل هواتفهم إلى أجهزة تعقب وأدوات للتجسس. تأكيدات المسؤولين الإسرائيليين الذين تحدثوا مشترطين عدم ذكر أسمائهم لا يمكن تأكيدها حتى الآن في حين رفض الناطق باسم "حماس" في غزة التعليق على هذه الأخبار. وتابع المسؤولون الإسرائيليون القول إنه تم استهداف هواتف العشرات من الجنود العاديين خلال الأشهر القليلة الماضية إلا أن فرع أمن المعلومات في مديرية الاستخبارات العسكرية اتخذ خطوات سريعة لكشف هذه العمليات.

The Guardian

دونالد ترامب يهاجم وسائل الإعلام ووكالات الاستخبارات بشأن المزاعم المتعلقة بروسيا

هاجم دونالد ترامب بشدة الأخبار الكاذبة التي واصلت وسائل الإعلام نشرها والسلوك المشين لوكالات الاستخبارات الأميركية خلال مؤتمر صحافي عاصف ليلة البارحة، فيما حاول الإجهاز على المزاعم التي اعتبرها "كاذبة" بحقه في ما يتعلق بعلاقاته بروسيا وبامتلاك الروس معلومات تورّطه وتسمح لهم بابتزازه. وقبل 9 أيام فقط على استلامه مقاليد الحكم في البيت الأبيض ليكون الرئيس الأميركي الـ45، عقد ترامب مؤتمراً صحافياً خصص فيه وقتاً مطولاً لطرح الأسئلة وأراد من خلاله أن يُظهر كيف عمل على البدء بإيجاد حلول تجنّبه تضارب المصالح بين أعماله التجارية واستلامه منصب الرئاسة إلا أنه عبّر عن استيائه الشديد بسبب الملف الذي وصل إلى الـ"إف بي آي" والذي يتضمن أخباراً ملفقة. وقد تم نشر اسم العميل لاستخباراتي البريطاني الذي حضّر الملف المتعلق بعلاقة ترامب بروسيا وتبيّن أنه كريستوفر ستيل البالغ من العمر 52 عاماً، وقال ترامب بأن من عملوا على تحضير هذا الملف هم خصوم سياسيون ساعدوا على تلفيق هذه "الأخبار الكاذبة". من جهة أخرى، قال ترامب وللمرة الأولى بأن الإيجازات التي تلقاها من وكالات الاستخبارات الأميركية حول عملية القرصنة التي طاولت الموقع الإلكتروني للحزب الديمقراطي خلال الانتخابات الرئاسية "بأننا نعتقد أن الروس هم من نفذوها" إلا أنه سارع للدفاع عن الإعجاب المتبادل بينه وبين الرئيس الروسي بوتين.

The Telegraph

روسيا ترسل المزيد من المروحيات القتالية إلى سوريا بالرغم من إعلانها عن خفض أعداد جنودها

أرسلت روسيا ما يقارب الـ12 مروحية مقاتلة إلى سوريا بعد أيام على إعلان الرئيس الروسي بوتين بأن موسكو ستبدأ بالحد من انتشارها العسكري في سوريا وستبدأ بسحب أعدادٍ من الجنود في أعقاب التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الحكومة والقوى المعارضة. إلا أن إرسال 12 مروحية "إس يو 25" إلى القاعدة الروسية على ساحل اللاذقية يوم الاثنين يؤشر إلى عزم الروس مواصلة التدخل بقوة في النزاع السوري. واعتبر محللون بأن الطائرات الحربية قد أرسلت للتعويض عن رحيل حاملة الطائرات الروسية "الصدئة" "كوزنيتسوف" من سواحل المتوسط يوم الجمعة. وسيتم استعمال مروحيات "إس يو 25" في الغارات الجوية ضد المناطق التي ما زال يسيطر عليها الثوار حول مدينة حلب وفقاً لمواقع إلكترونية مؤيدة. ويقول أحد الباحثين من المعهد الملكي للخدمات المتحدة بأن روسيا ستحتفظ بقوة كبيرة في سوريا لسنوات عديدة في المستقبل والدليل على ذلك واضح مع تمتين القواعد الروسية وتوسيعها في كل من اللاذقية وطرطوس.

روسيا اليوم

السعودية تستكمل صفقة شراء طائرات من "إيرباص"

استكملت شركة طيران "ناس" السعودية، الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني، اتفاقا مع "إيرباص" لشراء طائرات بقيمة 32.25 مليار ريال (8.6 مليار دولار). وقالت شركة "المملكة" القابضة، الذراع الاستثمارية المملوكة للملياردير السعودي، الوليد بن طلال، في بيان للبورصة إنه: "من المتوقع أن تحدث هذه الصفقة نقلة نوعية في عمليات شركة طيران (ناس) وسيكون ابتداء الأثر المالي عند استلام أول دفعة طائرات في بداية عام 2018". وكانت مصادر قالت لوكالة "رويترز" الثلاثاء، إن "إيرباص" استكملت اتفاقاً لبيع أكثر من 60 طائرة إلى طيران "ناس" السعودية (المملوكة لشركة المملكة بنسبة 34.1%) للرحلات المنخفضة التكلفة. وقال مصدر مطلع على الصفقة للوكالة ذاتها، إنه من المتوقع أن تشمل طلبية طيران "ناس" أكثر من 60 طائرة من طراز A320neo ذات الهيكل النحيف. وبأخذ خيارات الشراء في الاعتبار، فإن الاتفاق يشمل 100 طائرة من هذا الطراز بحسب المصادر.