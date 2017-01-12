الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري ترأس مجلس الوزراء: زيارة السعودية وقطر خطوة مهمة لتعميق العلاقات وإزالة الالتباسات

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير، في غياب الوزراء مروان حماده، علي حسن خليل، نهاد المشنوق، جبران باسيل، يعقوب الصراف، ملحم الرياشي، رائد خوري وبيار رفول. تلا بعدها وزير الثقافة غطاس خوري المعلومات الرسمية: "عقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، استهلها الرئيس الحريري بمداخلة قال فيها: كلام فخامة الرئيس من الرياض يعبر بأمانة وصدق عن جميع اللبنانيين وعن موقف الدولة اللبنانية تجاه الاشقاء العرب. إن زيارة السعودية وقطر خطوة مهمة على طريق تعميق العلاقات وإزالة الالتباسات وترميم ما ساد من تباينات خلال الفترة الماضية، وفخامة الرئيس أمين على هذه المسؤولية، وسنكون إلى جانبه في كل ما يخدم مصلحة لبنان ودوره المميز بين أشقائه.

وكالة الأنباء المركزية

محطة قطر الرئاسية: اشادة بانتخاب عون ووعد بالمساعدة في ملف العسكريين

من المملكة العربية السعودية الى قطر، انتقلت وجهة الرصد السياسي اللبناني، مع بدء زيارة قصيرة في الزمن وعميقة في المضمون لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوفد الوزاري الى الدوحة، قبل العودة إلى بيروت لوضع نتائج المحطتين الخليجيتين على مشرحة التقويم اللبناني. ذلك أن إضاءتين قويتين شكلتا محور الزيارة لقطر، الأولى موقف لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني توجه فيه إلى الرئيس عون بالقول، خيار انتخابكم أفضل خيار لأنكم ستقودون البلاد إلى برّ الأمان"، والثانية وعد منه بمواصلة الجهود في ملف العسكريين المخطوفين لدى "داعش" على رغم إقراره بدقة الموضوع وحساسيته".

وكالة أنباء الإمارات - وام

"أمانة وزراء الداخلية العرب" تدين حادث قندهار وتعلن تضامنها مع الإمارات

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر إقامة والي مدينة قندهار الأفغانية وأسفر عن استشهاد نخبة من أبناء الدولة الإمارات وهم يمدون يد العون الإنساني للشعب الأفغاني.. مؤكدة تضامنها التام مع دولة الإمارات. وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس شجبها التام وإدانتها المطلقة لهذا العمل الوحشي المقيت الذي يكشف الوجه القبيح للإرهاب في استخفافه بالأرواح البشرية واستحلاله لدماء المسلمين وسعيه إلى زعزعة أمن واستقرار الشعوب ضارباً عرض الحائط بكل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية.

وكالة الأناضول

حفتر يبحث مع وزير الدفاع الروسي مكافحة الإرهاب

أجرى قائد القوات المنبثقة عن مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا خليفة حفتر، الأربعاء، مباحثات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وذلك في اتصال عبر دائرة تلفزيونية خلال زيارة الأول لحاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف"، التي ترسو حالياً قبالة السواحل الليبية.

وكالة أنباء رويترز

القوات العراقية تواصل التقدم في شمال شرق الموصل

قال مسؤولون عسكريون إن القوات العراقية حققت تقدماً جديداً في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في شرق الموصل وقاتلت المتشددين في مناطق قرب نهر دجلة يوم الأربعاء محافظة على القوة الدافعة مع استئناف هجومها في آخر معقل كبير للجماعة المتشددة في العراق.

وكالة فرنس برس

ترامب يؤكد التخلي عن إمبراطوريته لابنيه إريك ودونالد جونيور

أكد دونالد ترامب أنه تخلى عن إدارة امبراطوريته العقارية لابنيه اريك ودونالد جونيور طوال ولايته الرئاسية، واعداً بأن يتيح ذلك تجنب تضارب المصالح مع مسؤولياته في البيت الأبيض.

وكالة أنباء شينخوا

الصين تؤكد على قيادة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

دعت القيادة العليا للحزب الشيوعي الصيني إلى الالتزام بالقيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني برئاسة شي جين بينغ السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. واستمعت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لتقارير مجموعات الحزب القيادية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ومجلس الدولة والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ومحكمة الشعب العليا ونيابة الشعب العليا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

تيلرسون يعتبر أن روسيا بأفعالها لم تأخذ بعين الاعتبار المصالح الأميركية

صرح المرشح لمنصب وزير الخارجية الأميركية، ريكس تيلرسون، أن روسيا في أفعالها "لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح الولايات المتحدة". قال تيلرسون، في جلسة استماع حول تعيينه في لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية، اليوم: "إنه في الوقت الذي تبحث فيه روسيا عن الاحترام والأهمية على الساحة الدولية، لم تأخذ إجراءاتها الأخيرة بعين الاعتبار المصالح الأميركية"، دون أن يذكر عن أي إجراءات يدور الحديث.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

رئيس إيطاليا يعزي برحيل آية الله هاشمي رفسنجاني

أعرب رئيس إيطاليا 'سيرجو ماتارلا' عن أسفه لرحيل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله هاشمي رفسنجاني معزياً الشعب الإيراني بهذه المناسبة. وفي رسالة بعث بها إلى رئيس الجمهورية حسن روحاني قال الرئيس الإيطالي إن الشخصية السياسية الكبيرة التي تميز بها الرئيس الإيراني الأسبق آية الله هاشمي رفسنجاني كان لها دور مصيري في تطوير المؤسسات الإيرانية منذ البداية.