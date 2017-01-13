الأنوار 9/1/2017

ميلو انتقل إلى بالميراس

قال نادي بالميراس إنه تعاقد مع فيليبي ميلو لاعب منتخب البرازيل السابق من إنتر ميلان الإيطالي بعقد لمدة ثلاث سنوات. وانضم لاعب الوسط القوي إلى بطل الدوري البرازيلي بعد عامين في إنتر ميلان واللعب قبلها في عدة أندية أخرى منها يوفنتوس وفيورنتينا وغلطة سراي.

رونالدو وميسي وغريزمان يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في العالم

رونالدو وميسي وغريزمان... والمنافسة على اللقب تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم اليوم الاثنين صوب مدينة زوريخ السويسرية لمتابعة ليلة التتوج والخاتم الحقيقي لعام 2016 عندما يقيم الاتحاد الدولي لكرة القدم حفله السنوي لتوزيع جوائز العام. يحظى الحفل هذا العام بنكهة مختلفة عما كان عليه في الأعوام القليلة الماضية حيث عاد الفيفا إلى تقديم جائزة منفصلة عن جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية لأفضل لاعب في العالم.

ديميتروف وبليسكوفا احرزا لقبي دورة برزبين وفرنسا توجت بطلة لكأس هوبمان للمرة الثانية

توج البلغاري غريغور ديميتروف المصنف السابع في البطولة بلقب فردي الرجال في بطولة برزبين الدولية للتنس في أستراليا أمس بعد تغلبه على المنافس الياباني كي نيشيكوري المصنف الثالث. وحصد ديميتروف الجائزة الأولى بعد فوزه على نيشيكوري في المباراة النهائية بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة 6-2 و2-6 و6-3 . وتأتي البطولة في إطار الاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي والتي تنطلق في ملبورن بارك في وقت لاحق من الشهر الجاري.

صدى البلد 10/1/2017

"آل مادريغال" أصبح "سيراميك ستاديوم"

أعلن نادي فياريال الإسباني أن ملعبه "آل مادريغال" سيصبح إسمه "سيراميك ستاديوم"، بموجب عقد رعاية جديد أعلن عنه قبل انطلاق مباراته مع ضيفه برشلونة في المرحلة 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم التي انتهت بالتعادل 1-1. وتم الإتفاق بين النادي وسبع شركات في صناعة السيراميك، بينها "باميسا" المملوكة من رئيس النادي فرناندو رويغ. واوضح النادي في بيان "من الآن فصاعداً، سيطلق على الملعب إسم "سيراميك ستاديوم" كرمز لمقاطعة "كاستيون". وقال رويغ أن الصفقة ستدر على النادي بين 3 و 8 ملايين يورو في الموسم الواحد.

صدى البلد 10/1/2017

مارادونا يؤيد 48 منتخباً للمونديال

أعرب نجم كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا عن تأييده اقتراح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني انفانتينو زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم إلى 48، معتبراً أن الفكرة "رائعة". ومن المتوقع أن يبحث مجلس "فيفا" (الإسم السابق للجنة التنفيذية) سلسلة اقتراحات لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة الكروية الأبرز ( بدلا من 32 حالياً)، في إجتماع ليومين يعقده في مدينة زوريخ السويسرية، على ان يتخذ قراراً في هذا الشأن اليوم. وقال مارادونا إثر مشاركته في مباراة استعراضية اللاعبين قدامى في مقر الاتحاد الدولي عشية التصويت المرتقب "تبدو لي فكرة رائعة".

الأخبار 10/1/2017

رونالدو عريس "الفيفا الجديد"

نال نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، جائزة أفصل لاعب في العالم، متفوقاً على غريمه التقليدي، نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهداف أتلتيكو مدريد، الفرنسي انطوان غريزمان. وكان رونالدو قد حصل في 12 ديسمبر الماضي، على جائزة "الكرة الذهبية" لعام 2016، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم أيضاً، وللمرة الرابعة في مسيرته، بعد أعوام 2008، 2013 و 2014، بعد موسم مثالي، أحرز فيه لقب دوري أبطال أوروبا، مع فريقه ريال مدريد، و" يورو 2016" مع منتخب بلاده البرتغال، وذلك للمرة الأولى في تاريخها الصيف الماضي.

الجمهورية 11/1/2017

رونالدو ينتقد الحملات الإعلامية ضده

انتقد لاعب ريال مدريد الإسباني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حملات إعلامية وجهت ضدّه على خلفية الإتهامات بالتهرب الضريبي وذلك في تصريح له غداة نيله جائزة الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم.

الجمهورية 11/1/2017

وستبروك يتابع تحليقه

تابع راسل وستبروك موزّع أوكلاهوما سيتي ثاندر تألّقه وقاد فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز على مضيفه شيكاغو بولز 109-94 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

الجمهورية 11/1/2017

شارابوفا تعود في 26 نيسان

تعود النجمة الروسية ماريا شارابوفا الموقوفة 15 شهراً بسبب تناولها عقاراً محظوراً الى ملاعب كرة المضرب في 26 نيسان لخوض دورة شتوتغارت الألمانية بحسب ما أعلن المنظمون وقد أعلن هؤلاء في بيان أن المنصفة أولى عالمياً سابقاً وحاملة لقب 5 بطولات كبرى ستخوض مباراتها الأولى في 26 نيسان.

الأنوار 12/1/2017

احتفالات باريس بانطلاق مونديال كرة اليد

احتفلت العاصمة الفرنسية باريس بانطلاق فاعليات بطولة العالم لليد من خلال استعراض رائع بالضوء والصوت على قوس النصر. وأضاءت باريس قوس النصر بألوان البطولة وأمام بضع عشرات من أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة والمتطوعين ومسؤولي اللعبة ومسؤولي المدينة، وعلى أنغام الموسيقى ظهرت كأس البطولة بالأضواء المبهرة على حائط قوس النصر. ونشر موقع البطولة على الإنترنت صورة لقوس النصر حيث تظهر عليه الأضواء وصورة كأس البطولة تحت عبارة "البطولة الظاهرة". وقال جويل ديلبلانك رئيس الإتحاد الفرنسي للعبة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: "نريد أن نعلن للعالم بأكمله أن فرنسا جاهزة لإستضافة النسخة الخامسة والعشرين من بطولة العالم لكرة اليد".