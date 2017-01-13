الوكالة الوطنية للإعلام

عون للعربية: الطائف ضروري ونسعى لتنفيذ كل بنوده ولا سيما قانون الانتخاب ولبنان يمنع تحول حدوده ممراً للإرهابيين

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حديث إلى محطة "العربية"، أنه "زار المملكة العربية السعودية كونها أول دولة وجهت الدعوة إليه لزيارتها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على حل بعض المشاكل وإعطائها بعدها الحقيقي وإزالة الغموض حولها"، لافتاً بشكل خاص إلى "ما اعترى هذه العلاقات بعد النصيحة التي وجهت إلى السعوديين لمغادرة لبنان وما رافق ذلك من تساؤلات في لبنان حول هذه القضية، فضلاً عما أصاب هذه العلاقات بعد نشوب الحرب السورية حيث كان موقف لبنان النأي بالنفس لدقة وضعه الداخلي، إلا أن هذه المواقف لم تؤد إلى عداوة مع المملكة فلبنان لم يقم بأي عمل يضر بمصلحة عربية وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية".

وكالة أنباء الإمارات - وام

الرئيس الفرنسي يؤكد وجوب أن تتم المفاوضات حول سوريا برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الأطراف المعنية

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن المفاوضات حول سوريا يجب أن تتم برعاية الأمم المتحدة في الإطار الذي حدد منذ 2012 في جنيف وأن تشمل جميع الأطراف المعنية باستثناء المجموعات الأصولية والمتطرفة. وعبر عن أمله في أن يمكن مؤتمر أستانا حول السلام في سوريا المقرر في 23 من الشهر الجاري جميع المعنيين بالملف السوري بالمشاركة في أعماله واجتماعاته.

وكالة الأنباء القطرية

جامعة قطر توقع اتفاقية تعاون مع المؤسسة القطرية للإعلام لاستقطاب المواهب الإعلامية

وقعت جامعة قطر اتفاقية تعاون مع المؤسسة القطرية للإعلام، لتعزيز العلاقات وتدعيم وتطوير سبل التعاون بينهما في مجال التدريب والبحث العلمي لتحقيق الأهداف المشتركة بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال تطوير الموارد البشرية القطرية في مجال الإعلام المحلي. وقّع الاتفاقية كل من الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، والدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

وكالة الأناضول

أردوغان: الأوراق مكشوفة ولا يمكن الاختباء وراء محاربة "داعش"

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ أوراق الدول (لم يسمها) حيال تنظيمي " ب ي د" (الذراع السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية) و"داعش" في سوريا باتت مكشوفة، ودعاهم لعدم التستر وراءها. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان اليوم، في اجتماع المخاتير الـ 34 بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان: "نأمل على ضوء المرحلة التي وصلنا إليها اليوم، أن يكون اللعب مكشوفاً، لا يمكن لأحد بعد اليوم أن يقول إن أولويته وهدفه هو مكافحة داعش، لأن المواقف الذي صدرت تجاه عمليات تركيا في مدينة الباب السورية أثبت عدم وجود مثل هذه الحساسية".

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بإحداث مجمع قضائي في السفيرة ومحكمة بداية مدنية ثانية في جبل سمعان التابعين لعدلية حلب

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 6 لعام 2017 القاضي بإحداث مجمع قضائي في منطقة السفيرة ومحكمة بداية مدنية ثانية في منطقة جبل سمعان التابعتين لعدلية حلب.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

إرادة ملكية بتعيين سمو الأمير هاشم بن الحسين كبيراً للأمناء

صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير هاشم بن الحسين كبيراً للأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، اعتباراً من تاريخ 12 – 1 – 2017. كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد، كبير الأمناء، من منصبه اعتباراً من تاريخ 12/1/2017.

وكالة أنباء رويترز

دي ميستورا: هدنة سوريا صامدة إلى حد بعيد لكن المساعدات لا تصل

قال ستافان دي ميستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا إن وقف إطلاق النار في سوريا متماسك إلى حد بعيد لكن المساعدات الإنسانية لم يسمح لها بعد بالدخول إلى المناطق المحاصرة حيث ينفد الغذاء. وقال للصحفيين إن جماعات مسلحة تمنع 23 حافلة وسائقاً سورياً شاركوا في عمليات إجلاء في الفترة الأخيرة من مغادرة قريتي الفوعة وكفريا في محافظة إدلب.

ودعا إلى السماح لهم بالمغادرة. وأضاف في جنيف عقب اجتماع أسبوعي لقوة المهام الإنسانية المعنية بسوريا "هؤلاء ليسوا مسؤولين بالأمم المتحدة... أنها حافلات سورية وسائقون سوريون. وينبغي ألا يحدث هذا لأنه يفاقم التوجهات الثأرية.

وقال آدم زوبن المكلف مكافحة تمويل الارهاب في وزارة الخزانة الاميركية ان "استخدام اسلحة كيميائية من قبل النظام السوري ضد شعبه هو عمل شنيع ينتهك الممارسة المتبعة منذ فترة طويلة في العالم باسره بعدم صنع او استخدام اسلحة كيميائية".

وكالة أنباء شينخوا

شي يحث أجهزة القضاء وإنفاذ القانون على التعامل بشكل أفضل مع التحديات والمخاطر

حث الرئيس الصيني شي جين بينغ جميع أجهزة القضاء وإنفاذ القانون على تحسين قدراتها عن طريق تجديد آلياتها وأساليبها من أجل الوقاية ضد المخاطر والتحديات والتعامل معها على نحو أفضل.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

عون يعود إلى بيروت و"صفحة الخلل مع دول الخليج طويت نهائياً"

عاد الرئيس العماد ميشال عون مع الوفد الإعلامي والرسمي المرافق له، إلى بيروت، بعد الزيارتين الرسميتين إلى السعودية وقطر. وفي طريق العودة من الدوحة إلى مطار "رفيق الحريري" الدولي- بيروت، أكد الرئيس عون ارتياحه للمحادثات في السعودية وقطر، مشيراً إلى أن نتائجها المباشرة وغير المباشرة سوف تظهر قريباً وهي تصب في أي حال في مصلحة البلدين والشعبين.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

بدء فصل جديد من التعاون بين 'ايران اير' وايرباص

قال المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الايرانية 'إيران اير' فرهاد برورش أن تسلم هذه الشركة أول طائرة ركاب من طراز ايرباص A321 يعتبر البداية لانطلاق التعاون مرة أخرى بين الجانبين بعد مرور فترة طويلة. وخلال مراسم هبوط أول طائرة ركاب من طراز ايرباص A321 في مطار 'مهرآباد' بطهران اشترتها إيران من شركة ايرباص لصناعة الطائرات في إطار صفقة تضم 100 طائرة من هذه الشركة بعد تنفيذ خطة العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) أشار برورش، إلى أن 'ايران اير' كانت قد اشترت طائرتين من شركة ايرباص قبل 23 عاماً أي في العام 1994 وأضاف أن أول طائرة ركاب متطوره من طراز ايرباص المشتراة عقب تنفيذ الاتفاق النووي دخلت اليوم الخدمة في الخطوط الجوية الإيرانية.