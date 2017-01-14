TL

إذا كان الطقس يراوح بيوم ماطر وآخر صحو، فإنّ الجو السياسي واضح تماماً في أنّ ورشة قائمة أو ستقوم اعتباراً من الأسبوع المقبل بجلسة تشريعية لمشاريع واقتراحات مهمة، قد يكون بينها إقرار لمشروع الموازنة العامة، كما أن مجلس الوزراء سيباشر بالتعيينات الإدارية على قاعدة التصحيح والتجديد.

المنار

تكفيريو العراق منيوا اليوم بضربة جديدة مع تقدم الجيش والقوات المسلحة العراقية إلى جامعة الموصل، وشبكات التكفير في لبنان قطعت إحدى حلقاتها مع إنجاز الأمن العام بتوقيف شبكة تعمل على التجنيد لصالح داعش مؤلفة من أربعة أشخاص.

nbn

انصراف نيابي تحضيراً للورشة التشريعية الأسبوع المقبل، فمتى يكون الانصراف السياسي لبتّ قانون الانتخابات، مصادر الـnbn توقعت أن تشهد الأيام المقبلة حراكاً في كل الاتجاهات يبدأ يوم الاثنين بين حزب الله، المستقبل، حركة أمل لتحديد مسار القانون العتيد.

mtv

خطر الطيور الذي يهدد حركة الملاحة في مطار رفيق الحريري أخذ طريقه للمعالجة الآنية، من خلال استكمال تركيب آلات تصدر أصواتاً قرب الكوستابرافا ومن خلال تدابير أخرى.

NTV

ملف سلامة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي يرخي بظلاله على الوضع المحلي والمعالجات قائمة عن طريق أجهزة إبعاد الطيور، فيما نجم مطمر الكوستابرافا يلمع من جديد.

المستقبل

وصل ما انقطع مع دول الخليج العربي، إثر زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية وقطر، تتجه الأنظار إلى معالجة الملفات الداخلية، بدءاً من قانون الانتخاب مروراً بمعالجة قضية طيور النورس قرب مطار رفيق الحريري، وصولاً إلى موضوع النازحين السوريين.

OTV

وضع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري معالجة موضوع النازحين السوريين على طاولة البحث، وترأس مساءً اجتماعاً للّجنة الوزارية المكلّفة متابعة هذا الموضوع.

LBC

أمل وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، أن يتمّ التوصل خلال فترة شهر إلى ورقة للسياسة الموحّدة تجاه أزمة النازحين السوريين إلى لبنان.

الميادين

القوات العراقية تسيطر نارياً على جامعة الموصل و"الحشد" يصدّ هجوماً لداعش.

الجزيرة

موسكو تتجاوز أوباما وتدعو ترمب لـ"محادثات آستانة".

العربية

قوات النظام تجدد قصف وادي بردى وتعطّل صيانة الفيجة.