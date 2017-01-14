النهار/ إبراهيم الأمين

وصف إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق : أنّ لا وقت كافياً لإنجاز قانون جديد للانتخابات خلال المدة المفترضة لدعوة الهيئات الناخبة، بمثابة رسالة نعي لأي قانون جديد وأنّ البلاد ملزمة بانتخابات وفق قانون الستين. ولفت إلى أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون، سيكون الخاسر الأكبر كون هذا القانون سيحرمه فرصة توسيع حصته النيابية.

النهار/ روزانا بو منصف

كشفت أنّ رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع متفائل بقوة بقانون انتخاب جديد يقطع الطريق على الستين، عبر قانون مختلط يعطي المسيحيين بين 50 أو 55 نائباً بقوة القانون وليس بالاعتماد على التحالفات.

النهار/ رضوان عقيل

اعتبر أنّ هم العونيين والقوات هو استعادة المقاعد المسيحية وتقويم الإعوجاج الانتخابي، مشيراً إلى أنّ الرسالة البرتقالية التي ستصل سريعاً إلى بيت الوسط، وهي أن الطائف والستين لا يستويان تحت سقف واحد.

الديار / شربل الأشقر

رأى أن الرئيس ميشال عون ما زال مصراً على قانون عصري غير الستين، وأنّ اتفاق الطائف لا يسمح له بمواجهة الأكثرية، مشيراً إلى أنّ جميع الأحزاب بدأت تعد العدة من أجل خوض معركة الستين على علاته، وبدأت التحالفات تظهر فوق الطاولة ونجاحه عند حزب الكتائب وتيار المردة والكثير من الأحزاب والشخصيات.

اللواء/ المحلل السياسي

توقع أنّ تنسحب إيجابيات الزيارة السعودية على مختلف العواصم الخليجية، بحيث تؤدي تباشير الزيارة الرئاسية إلى انفراجات واسعة مع هذه العواصم.

اللواء/ منال زعيتر

كشفت نقلاً عن مصادر في 8 آذار إشارتها إلى وجود مقترح بإجراء تعديل دستوري يسمح بانتخاب مجلس نيابي انتقالي على أساس قانون الستين لمدة "سنتين"، ريثما يتمّ الاتفاق على قانون انتخابي جديد مما لا يسمح بإحراج العهد الجديد الذي يرفض التمديد للمجلس النيابي تحت أي عنوان.