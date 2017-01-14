The Washington Post

مسؤولون في إدارة ترامب يتوقعون انهيار الاتحاد الأوروبي هذا العام بحسب مبعوث أميركي

قال سفير الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي أنطوني غاردنر، إنّه ربما كان الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يتوقع انهيار الاتحاد الأوروبي هذا العام، مضيفاً بأنّ فريق الرئيس ترامب قد يزيد من معاناة الاتحاد الذي يواجه صعوبات كثيرة بالفعل. وتابع غاردنر كلامه بصراحة كبيرة يوم الجمعة مع صحافيين بعد أن أجبر على الاستقالة من منصبه في ظل إدارة ترامب، وقال "المسؤولون في إدارة ترامب سيكونون مجانين إذا اختاروا أن يدعموا خيار أوروبا المفككة"، إلا أنّه أشار إلى أنّ مسؤولي ترامب واهمون لأن الاتحاد الأوروبي ما زال أكثر صلابة مما يعتقد البعض في الولايات المتحدة، ولكنه اعتبر أن إدارة أوباما التي تتخوف من أوروبا الموحدة ستضر بالعلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا. وذكر غاردنر بأنّ أهم الأسئلة التي طرحها عليه مسؤولو ترامب خلال اتصالات هاتفية "ما هي البلدان التالية التي ستغادر الاتحاد الأوروبي؟". وتابع غاردنر قائلاً إنّ هولندا وفرنسا وألمانيا قد توصل خلال الانتخابات المقبلة أحزاباً مناهضة للهجرة وللوحدة الأوروبية، الأمر الذي سيؤدي إلى خسارة كل الجهود المبذولة بعد الحرب العالمية الثانية لجمع البلدان الأوروبية، بهدف عدم خوضها الحروب ضد بعضها البعض مجدداً.

The Guardian

لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ستستجوب فريق ترامب بشأن العلاقات مع روسيا

تعتزم لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي استجواب شخصيات رئيسية في إدارة أوباما ضمن التحقيق الجاري حول القرصنة الإلكترونية المزعومة التي مارستها روسيا خلال الانتخابات الأميركية الرئاسية. ويأتي هذا الإعلان قبل أسبوع من استلام ترامب مقاليد الحكم وفي خضم خلاف قوي بينه وبين الأجهزة الاستخباراتية التي سيترأسها قريباً. وقال رئيس اللجنة الاستخبارتية السيناتور الجمهوري ريتشارد بير أمام مراسلين، بأن التحقيق سيركز على القرصنة الروسية التي حاولت التأثير على نتائج الانتخابات وليس على الصلات التي تربط الرئيس ترامب بموسكو. إلا أنّه أشار بأنّه قد يلجأ إلى استعمال الاستدعاءات لإجبار المسؤولين في إدارة ترامب على الشهادة أمام اللجنة. وستُعقد أغلبية اجتماعات اللجنة خلف أبواب موصدة، كما قال الديمقراطي مارك وارنر العضو في اللجنة، إلا أنّ بعض الجلسات قد تكون علنية، وأضاف وارنر بأنّ اللجنة ستتابع التحقيق حتى خواتيمه للوصول إلى نتائج.

THE JERUSALEM POST

عباس يطلب المساعدة من بوتين لمنع نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس

لجأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طالباً منه المساعدة على منع اقتراح نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية الجمعة. وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، قد بعث بالرسالة شخصياً إلى الرئيس الروسي طالباً منه "القيام بما يمكنه فعله حيال المعلومات التي تشير إلى أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سينقل سفارة بلاده إلى القدس، وهذا الأمر خطر ويشكّل خطاً أحمر بالنسبة إلينا"، وذلك خلال لقاء عريقات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية أيضاً بأنّ مفتي القدس محمّد حسين قال خلال خطبة يوم الجمعة بإنّ نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس يشكّل إهانة للمسلمين والعرب الذين لن يبقوا صامتين حيال خطوة كهذه. ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مسؤولين إسرائيليين بأنّ خطوة نقل السفارة، قد تتم في 24 أيار خلال الاحتفال بعيد "يوم القدس" الذي يُحتفل به لمناسبة إعادة توحيد العاصمة بعد حرب الأيام الستة عام 1967.