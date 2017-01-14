الوكالة الوطنية للإعلام

الأنوار: مطار بيروت لا يزال محاصراً بالطيور ومكب النفايات

لا تزال قضية سلامة الطيران المدني أولوية الأولويات، وقد استمرت الإجراءات الحكومية لمواجهة مشكلة طيور النورس في محيط المطار، ولكن أسراب الطيور لا تزال تحيط بالمكان، وتمر فوق المدارج، كما تستمر السجالات حول المعالجات والمسؤوليات.

وكالة الأنباء القطرية

وزير الدولة للدفاع يجتمع مع رئيس أركان البحرية الباكستانية

اجتمع الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، مع الأدميرال محمد زكاء الله رئيس أركان البحرية بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له.

وكالة الأناضول

أردوغان: لا ضمانات في قبرص بمعزل عن تركيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن شمال قبرص تبذل جهوداً مكثفة لإنجاح المفاوضات وحل قضية الجزيرة، لكن قبرص الجنوبية واليونان لا تزالان تتبنيان تطلعات مختلفة، وإن بلاده أوضحت للجانب القبرصي الجنوبي واليوناني عدم توقع ضمانات دون وجود تركيا كدولة ضامنة، مشدداً على أن الوجود التركي "باقٍ في قبرص للأبد".

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

الخارجية: على المجتمع الدولي معاقبة المعتدي الإسرائيلي ومنعه من تكرار الاعتداءات الإرهابية على سورية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية يأتي في سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة واستقلال سورية وحرمة أراضيها وأن هذه الاعتداءات ما كان لها أن تقع لولا الدعم المباشر من الإدارة الأميركية الراحلة وقيادات فرنسية وبريطانية.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الفايز:بناء أسرة سليمة يعني بالضرورة بناء مجتمع قوي متماسك

قال رئيس مجلس الأعيان فيصل عاكف الفايز أن الأسرة هي الركيزة الأولى بالمجتمع وبناء أسرة سليمة تؤمن بالقيم والمبادئ المثلى يعني بالضرورة بناء مجتمع قوي متماسك مما يعني بأننا بحاجة إلى تمكين الأسرة الأردنية وأفرادها والمحافظة على كيانها واستقرارها.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

إيران وروسيا وتركيا تتفق على مواصلة المحادثات لحل الأزمة السورية

اتفقت الدول الثلاث إيران وروسيا وتركيا على مواصلة المحادثات لحل الأزمة السورية وذلك في ختام الاجتماع الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو الجمعة بين مساعدي الخارجية للدول الثلاث.