الجزيرة - السعودية

خادم الحرمين الشريفين يبحث مستجدات الأحداث مع ملك إسبانيا ويقلده قلادة الملك عبدالعزيز

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض أمس، جلسة مباحثات رسمية مع الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا. وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بمواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.

المدينة - السعودية

الفريق البنيان: نعمل بشكل جاد على مكافحة الإرهاب فكرياً ومالياً وعسكرياً

أكد رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان أمس، أن المملكة كانت ولا تزال في مقدمة الدول التي تعرضت للإرهاب وتعمل بشكل جاد لمكافحته سواء من حيث الفكر أو التنظيم أو التمويل أو الرسالة الإعلامية أو قدراته العسكرية، وتعتبر شريكاً فاعلاً في الحملة الدولية ضد تنظيم داعش في سوريا. جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح «أعمال مؤتمر دول التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي»، بحضور رؤساء هيئات الأركان العامة في 14 دولة مشاركة في التحالف، وذلك في فندق الرتز كارلتون بالرياض.

الاتحاد - الإمارات

ماذا فعلت تصريحات ترامب بسعر الذهب؟!

صعد الذهب الاثنين لأعلى مستوى فيما يزيد على سبعة أسابيع بفضل مشتريات مدفوعة بحالة الغموض السياسي عقب تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بشأن حلف شمال الأطلسي وسياسة «صين واحدة».

البيان - الإمارات

ترامب: غزو العراق قد يكون أسوأ قرار في تاريخ أميركا

أدان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قرار غزو العراق في عام 2003 واصفاً إياه بأنه "قد يكون أسوأ قرار اتخذ في تاريخ الولايات المتحدة على الاطلاق". جاء ذلك في سياق حديثه عن أهداف سياسته الخارجية في مقابلة مع صحيفتي التايمز البريطانية وبيلد الألمانية.

الأهرام - مصر

نقلة نوعية فى العلاقات المصرية ــ البيلاروسية

السيسى يبحث مع لوكاشينكو إقامة منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسى ومكافحة الإرهاب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الاستفادة من الفرص الواعدة فى مجالات التعاون المختلفة بين مصر وبيلاروسيا، لتحقيق نقلة نوعية فى العلاقات بين البلدين، مشدداً على الأهمية التى توليها مصر لإقامة منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي، والتي من شأنها زيادة التبادل التجاري بين الجانبين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الرئيس مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عقب القمة التى جمعتهما أمس، والتى أعلن الرئيس السيسي أنها تناولت العديد من القضايا الدولية الملحة، لا سيما فى مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف.

السياسة الكويتية - الكويت

الجارالله: غير صحيح ضبط شركات صرافة كويتية تمول الأرهاب

نفى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ما أثير في وسائل الاعلام عن ضبط شركات صرافة كويتية تلعب دور الوساطة في تمويل الارهاب. وقال: إن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق لأن العمل الخيري الكويتي يسير وفق ضوابط وقواعد من قبل جهات مسؤولة مختصة في وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما أن العمل الخيري الكويتي عندما يصل إلى أي بقعة من بقاع الأرض يصل بعد مروره بإجراءات وضوابط دقيقة جداً تحفظ العمل الخيري وتصونه، دون أي شبهات.