النهار/ رضوان عقيل

رأى أن الرئيس نبيه بري الذي يصر على إجراء الانتخابات في موعدها على أساس قانون الستين أفضل بدرجات من التوجه إلى التمديد للمرة الثالثة لمجلس النواب، لأنه يعتبر أن السير بالستين هو أقل سوءاً من التمديد، كما أنه يرفض خضوع الستين لأية عملية تجميل.

النهار/ غسان حجار

اعتبر أن الحوار الثنائي بين تيار المستقبل وحزب الله برعاية الرئيس نبيه بري لم يعد مستساغاً بعد أن استتبت الأمور وتم انتخاب رئيس الجمهورية. ولفت إلى أن عدم إعلان نتائج الحوار أو جدول أعماله يوحي بأنه أخفق في التوصل إلى أي اتفاق وصار غير ذي نفع ولاغياً بحكم هذا الموقع.

الأخبار/ نقولا ناصيف

رأى أن كل حديث عن قانون الانتخاب يدور حول قانون 2008 لا السعي إلى قانون آخر أياً يكن. أضاف أن صفحة جديدة تفتح على انتخابات 2017 بأحد خيارين لا ثالث لهما. الذهاب فوراً إلى القانون النافذ الذي لم يعد أحد يرفضه. وأشار إلى أن رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط يطلب دائرة انتخابية تطمئنه إلى حلفائه ولا تقلقه من خصومه ولا تنقص من حصته.

الجمهورية/ نبيل هيثم

رأى أن كل الدروب تؤدي إلى قانون الستين والنسبية تفقد وهجها وقال إن قانون الستين سيعيد حتماً توازنات المرحلة الماضية كما هي. واعتبر أن قانون الستين شكّل ورقة التين التي سترت حقيقة مواقف القوى السياسية. وسأل ماذا ستسمى الحكومة بعد انتخابات على أساس الستين؟ وماذا سيتغير فيها عن الحكومة الحالية؟

الديار/ دموع الأسمر

اعتبرت أن تناول الوزير أشرف ريفي للرئيس سعد الحريري يعني أنه قفز فوق التمنيات السعودية بتحييد الحريري في سجالاته السياسية. ولفتت إلى أن ريفي يعتبر أن الصفقة الثانية لتيار المستقبل ستكون من نتائج الانتخابات النيابية.

اللواء/ معروف الداعوق

اعتبر أن الحفاظ على المنحى الجديد للعلاقة اللبنانية – السعودية يتطلب تكريس الثقة بين البلدين. وقال إن ترجمة زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تنتظر زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى السعودية. ورأى أن ظهور نتائج الزيارة على الأرض لن يكون كما يصوره البعض سريعاً ومباشراً بل قد يستغرق بعض الوقت.