الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري استقبل كاغ: هدفنا إرساء تنمية متطورة ومستدامة ونعد لخطة شاملة تحدد الأولويات

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الحكومي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ في حضور نائبها منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فيليب لازاريني ومدراء مكاتب منظمات الأمم المتحدة في لبنان.

وكالة أنباء الإمارات - وام

قادة العالم يواصلون الحوار بشأن التنمية المستدامة والطاقة المتجددة والحد من تداعيات التغير المناخي

استضافت دولة الإمارات "ملتقى أبوظبي للإجراءات العملية" بمشاركة مجموعة من كبار القادة ورواد الأعمال وممثلين عن القطاعين العام والخاص للبحث في سبل الدفع بالمشاريع التجارية والتقنيات التي من شأنها أن تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وكالة الأنباء القطرية

470 مليون ريال قطري تكلفة مشاريع "راف" لصالح الشعب السوري منذ بدء الأزمة

أعلنت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف) أنها أنفقت ما يقرب من 470 مليون ريال قطري على مشاريعها الإغاثية والتنموية لصالح الشعب السوري منذ بداية الأزمة وحتى أواخر العام الماضي.

وكالة الأناضول

أوروبا ترهن عقد مؤتمر لإعادة إعمار سوريا بـ"التقدم السياسي"

يعتزم الاتحاد الأوروبي تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار سوريا، الربيع المقبل، شرط "التقدم السياسي" واستئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة المقررة في جنيف في شباط المقبل. جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية البلجيكي ديديي رندرز، الإثنين، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

لافروف وظريف يبجثان الأزمة في سورية ويؤكدان ضرورة التنسيق بشأن إجراء محادثات أستانة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الأزمة في سورية والمحادثات المرتقبة في أستانة.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الملك يزور مديرية الأمن العام

زار الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين، مديرية الأمن العام، حيث استمع إلى إيجاز قدمه مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه حول أبرز الأمور المتعلقة بالواجبات والمهام، إضافة إلى التطلعات المستقبلية وسبل تطوير الأداء الشرطي.

وكالة أنباء رويترز

النفط يرتفع مع تعهد السعودية بالالتزام بخفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط الاثنين مدعومة بتعهد السعودية بخفض إنتاجها ورغم التوقعات بزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة مجدداً هذا العام.

وكالة فرنس برس

الجنيه الاسترليني ينخفض بعد دعم ترامب للبريكست

حصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على تأييد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، إلا أن العملة البريطانية سجلت هبوطاً الاثنين وسط مخاوف من أن بريطانيا تسير على طريق التصادم مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي.

وكالة أنباء شينخوا

تبادل الخبرات بين الصين والدول العربية في الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال

أقيمت الدورة التدريبية الأولى بين الصين والدول العربية بشأن الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال مؤخراً في ينتشوان حاضرة منطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي تحت رعاية مشتركة من المركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا ومصلحة العلوم والتكنولوجيا في نينغشيا بشمال غربي الصين.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

رئيس السلطة القضائية يحذر من الضغوط الغربية للإخلال بمسار القضاء في إيران

أثنى املي لاريجاني على تصريحات قائد الثورة الإسلامية التي وصف فيها جهاز القضاء الإيراني "بالحاسم والشجاع"؛ مؤكداً على مواصلة السلطة القضائية لسياساتها في هذا الاتجاه.