الوكالة الوطنية للإعلام

عون أمام السلك الدبلوماسي: لانتخابات نيابية وفق قانون جديد

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال لقائه في قصر بعبدا أعضاء السلك الديبلوماسي، أننا "نؤمن باللاعنف ونسعى إلى أن يبقى السلام مخيماً". وإذ رحب عون بالديبلوماسيين وعائلاتهم ومعاونيهم، آمل منهم أن ينقلوا إلى رؤساء الدول والمنظمات التي يمثلون تمنياته بالإصرار في السير على دروب الازدهار. وقال عون:"المجتمع اللبناني يجب أن يكون مثالاً تعايشياً، ومن إرادتي تأمين الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والأمني فيطمئن اللبنانيون إلى وطنهم".

وكالة أنباء الإمارات - وام

السعودية وفرنسا يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

أجرى عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودي وجان مارك ايرولت وزير الخارجية الفرنسي أمس مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها عملية السلام في الشرق الأوسط في ضوء نتائج مؤتمر باريس للسلام. وبحث الوزيران خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الفرنسية الأزمة في سوريا واليمن وليبيا والأوضاع في العراق والجهود القائمة لمكافحة الإرهاب.

وكالة الأنباء القطرية

قطر للبترول تختتم برنامجاً يستهدف الأداء المتطور لمجالس الإدارة

اختتمت قطر للبترول "برنامج قطر للبترول للأداء المتطور لمجالس الإدارة"، وهو البرنامج المتخصص الذي قدمته لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال التابعة للمعهد الدولي للتطوير الإداري "IMD" في سويسرا. ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود المؤسسة لتطوير القادة القطريين وإدارة حوكمة الشركات، حيث استفاد منه أكثر من مائة من أعضاء مجالس إدارة شركات تابعة لقطر للبترول وغيرها من الشركات القطرية الكبرى، بما يخدم وضع أسس المستقبل لتعزيز حوكمة تلك الشركات.

وكالة الأناضول

أكار: ينبغي أن يقدم الناتو دعماً ملموساً لتركيا في إطار مكافحة الإرهاب

قال رئيس الأركان العامة التركية الجنرال خلوصي أكار، إنه ينبغي على حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تحمل المزيد من المسؤولية في إطار مكافحة الإرهاب وتقديم دعماً ملموساً لتركيا في هذا الصدد. جاء ذلك خلال كلمة له في اجتماع للجنة العسكرية الـ 176 لرؤساء الأركان العامة في العاصمة البلجيكية بروكسل. وتناولت الجلسات المنقعدة في إطار الاجتماع، مواضيع؛ تقييم أداء الهيكل القيادي في التحالف، والوضع الأمني العام في أفغانستان، ووظيفة الدعم الحازم المستمر هناك، بالإضافة إلى موضوع مكافحة الإرهاب.

وكالة أنباء رويترز

التلفزيون العراقي: العبادي يقول القوات العراقية بدأت "التحرك" ضد الدولة الإسلامية في غرب الموصل

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن القوات العراقية بدأت "التحرك" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في غرب الموصل وهي منطقة لا يزال التنظيم المتشدد يسيطر عليها بالكامل. ولم يذكر تفاصيل بشأن ما تقوم به القوات العراقية تحديداً على الجانب الغربي من المدينة. وكان العبادي يدلي بإفادة للصحفيين بثها التلفزيون الحكومي على الهواء مباشرة.

وكالة فرنس برس

بوتين يسخر من المزاعم حول التجسس على ترامب

سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من اتهامات التجسس على الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب خلال وجوده في روسيا، مؤكداً أن الاستخبارات الروسية "لا تطارد" كل ملياردير، مضيفاً بسخرية أنه يشك في أن ترامب يتردد على مومسات روسيات حتى "إن كن الأفضل في العالم".

وكالة أنباء شينخوا

توقيع مذكرة تفاهم بين الصين ومصر لتنمية "طريق الحرير" للربط المعلوماتي

وقعت الصين ومصر (الاثنين) بالقاهرة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما لتنمية "طريق الحرير" للربط المعلوماتي. جاء التوقيع على المذكرة خلال لقاء السكرتير العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين لي بو مين مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي، والذي تم خلاله بحث تنمية العلاقات الصينية - المصرية والعمل على الارتقاء بالمشروعات التجارية والصناعية التكنولوجية بين البلدين لتطوير طريق الحرير للربط المعلوماتي.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الرئيس روحاني: نركز على إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار والدول الخليجية ليست مستثناة

قال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية أننا نؤكد على إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار والدول الخليجية ليست مستثناة منها. ورداً علي سؤال حول العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية قال الرئيس حسن روحاني في مؤتمره الصحفي الذي عقد بمناسبة مرور عام على دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، أن السعودية هي التي بدأت المشاكل من خلال هجومها على بلد جار ومن صالح السعودية والمنطقة بأن توقف هجاتمها على اليمن وتدخلها في البحرين ودعمها للإرهاب في المنطقة.