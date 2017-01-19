الوكالة الوطنية للإعلام

عون استقبل السلك القنصلي ووفدي اللقاء الديموقراطي والرهبانية المارونية: نحن بحاجة إلى ذهنية جديدة وتغيير عميق كي نعيد بناء الوطن

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أننا بحاجة اليوم إلى ذهنية جديدة وتغيير عميق كي نعيد بناء الوطن، وأي وطن لا يستقيم من دون قيم، ومن دون الشعور مع الآخر والانتباه إلى مختلف طبقات الشعب. ودعا كل فرد في المجتمع إلى أن "يشعر مع الغير ويساهم في بناء الوطن"، معتبراً أن "لبنان جزء من منطقة، ولا يمكننا بعد اليوم إلا أن نتطلع من حولنا، فنحن مشرقيون وحياتنا هنا، وهي لم تعد غرباً ولم تعد شرقاً، لا جنوباً ولا شمالاً. إلا أن ذلك لا يعني القطيعة مع الآخر".

وكالة أنباء الإمارات - وام

بحث علاقات التعاون في مجال الاتصالات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة

ناقش الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد بن سالم الغساني خلال اجتماعه بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض مع أليكس ايتكـــن الرئيس العام للاتصالات في المملكة المتحدة سبل التعاون بين الجانبين في كل المجالات خاصة مجال الاتصالات ومدى الاستفادة من التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات في قطاعي الثقافة والاعلام. وجرى استعراض نتائج القمة التي جمعت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مع أصحاب قادة دول مجلس التعاون في قمة الصخير خلال شهر كانون الأول 2016 والمتعلقة بتدعيم وتعزيز العلاقات الثقافية والإعلامية بين الجانبين.

وكالة الأنباء القطرية

القوات العراقية تعلن تحرير الساحل الأيسر للموصل بالكامل

أعلنت القوات العراقية أنها حررت الساحل الأيسر للموصل، شمالي العراق، بالكامل وفرضت سيطرتها عليه. وذكر رئيس جهاز "مكافحة الإرهاب" الفريق أول طالب شغاتي، في مؤتمر صحفي، أن قوات الجهاز فرضت سيطرتها على الساحل الأيسر من الموصل، بعد أن قتلت أكثر من 3300 من عناصر تنظيم داعش ودمرت 300 سيارة مفخخة كان التنظيم أرسلها في محاولة لإيقاف تقدم القوات العراقية.

وكالة الأناضول

جاويش أوغلو يلتقي مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي

التقى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الجنرال المتقاعد مايكل فلين، مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي في واشنطن. وأفاد مراسل الأناضول، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن "الجانبين بحثا بالتفصيل التطورات الراهنة، خلال مأدبة إفطار".

وكالة أنباء شينخوا

الصين ترحب بقرار الولايات المتحدة تخفيف العقوبات على السودان

قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية خلال المؤتمر الصحفي الدوري إن الصين ترحب بقرار الرئيس الأميركي باراك أوباما تخفيف العقوبات الأميركية ضد السودان. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إن الصين تعارض فرض العقوبات من جانب واحد على بلاد وتأمل في إزالة مبكرة وشاملة للعقوبات الأحادية الجانب ضد السودان.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لأول مرة...القوات الجوية الروسية والتركية تجريان عملية جوية مشتركة

أعلن قائد إدارة العمليات العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق سيرغي رودسكوي، أن القوات الجوية الفضائية الروسية والقوات الجوية التركية، أجرتا الأربعاء لأول مرة عملية جوية مشتركة ضد تنظيم "داعش" في ضواحي الباب في ريف حلب. وقال رودسكوي: "اليوم، القوات الجوية الفضائية الروسية والقوات الجوية التركية، أجرتا لأول مرة عملية جوية مشتركة ضد تنظيم "داعش" في ضواحي الباب في ريف حلب".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

ظريف: الأزمة السورية لا تحل عبر السبل العسكرية

أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف على أن الأزمة السورية لا يمكن حلها عبر الطرق العسكرية مشيراً إلى ضرورة إيجاد حل سياسي يمكن أن يتحاور حوله الشعب السوري. وخلال إجتماع دافوس الإقتصادي في سويسرا الأربعاء قال ظريف رداً على أسئلة المشاركين، إن هذا الأمر يمثل استراتيجيتنا في اجتماع أستانة بكازاخستان وإن كلاً من روسيا وإيران وتركيا تسعى إلى تحقيق ذلك معرباً عن أمله بأن تشارك جميع الأطراف الموقعة على وقف إطلاق النار في سوريا في اجتماع أستانة وبالتالي إنهاء العنف في هذا البلد.