اللواء 14 /1 /2017

روني كاد يكون الأفضل ولكنه ضحّى بنفسه!!

قال دارين فليتشر، لاعب مانشستر يونايتد السابق، إن تأثير واين روني قائد الشياطين الحمر، كان ممثلاً لكريستيانو رونالدو نجم ريال مدير والمنتخب البرتغالي، قبل أن يضحي بنفسه ويتراجع ليصبح لاعبا مساندا في الفريق.

إنريكي ينأى بنفسه..

قال لويس إنريكي، مدرب برشلونة، إنه يجب التحلي بهدوء شديد مع مسألة تجديد عقد نجم الفريق ليونيل ميسي. وأكد إنريكي أنه لن "يدخل في لعبة" التصريحات حول مستقبل ميسي، وبسؤاله عما إذا كانت هناك نية لإجراء تعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية، أجاب "ولم يجب إغلاق الباب؟ هذه الاحتمالية قائمة حتى اليوم الأخير".

عقوبات إشبيلية..

قررت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" تقديم شكوى ضد نادي إشبيلية وجماهيره لدى اتحاد الكرة، بسبب الهتافات العنصرية التي أطلقها الجماهير بحق سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، خلال مباراة الفريقين الخميس (3-3). وذكرت صحيفة "ماركا"، ان الشكوى تتضمن تقريراً بهتافات عنصرية ضد راموس، وهي تعتبر ضد اللاعبين مخالفة لقوانين الاتحاد الإسباني.

الانوار 16 /1 /2017

عودة دروغبا الى الملاعب

يقترب اللاعب الإيفواري المخضرم ديدييه دروغبا من العودة إلى الميادين الكروية من بوابة الدوري البرازيلي، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية محلية. وذكرت شبكة "غلوبوسبورتي" البرازيلية أنّ إدارة نادي كورينثيانز البرازيلي والتي عارضة في البداية التعاقد مع اللاعب ديديه دروغبا، وافقت أخيراً عل إتمام الصفقة في انتظار الاتفاق على بنود العقد مع النجم الإيفواري.

الجمهورية 17 /1 /2017

مرسيدس يختار بوتاس خلفاً لبطل العالم المعتزل روزبرغ

حسم فريق مرسيدس التكهنات بشأن هوية السائق الذي سيخلف بطل العالم المعتزل الألماني نيكو روزبرغ في الموسم المقبل من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، بضمّ الفنلندي فالتيري بوتاس سائق فريق وليامس البريطاني.

روبن يمدد عقده مع بايرن

أعلن نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني أن مهاجمه الدولي الهولندي آريين روبن مدّد عقده مع النادي البافاري حتى نهاية الموسم المقبل.

تشافي واثق من بقاء ميسي في برشا

أبدى نجم برشلونة السابق ولاعب السد القطري الحالي تشافي هيرنانديز ثقته الكاملة في قيام ليونيل ميسي بتمديد عقده الكتالوني قريباً، معتقداً أنَ كثرة الشائعات التي أحاطت بالنجم الأرجنتيني في الفترة الأخيرة طبيعية نظراً لأنه أفضل لاعب في العالم، على حد قولة.

غوارديولا في أزمة؟

وصف المدافع الإنكليزي الدولي المعتزل داني ميلز وضع المدير الفني الحالي لناديه الأسبق مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا بالمأزق الحقيقي عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها أمس الأول برباعية نظيفة أمام مضيفه إيفرتون ضمن الجولة الـ 21 من البريمرليغ.

الجمهورية 18 /1 /2017

ديميكيليس يعود إلى ملقة

أعلن نادي ملقة الإسباني لكرة القدم عودة المدافع الأرجنتيني مارتن ديميكيليس إلى صفوفه في عقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي. وسبق للمدافع الدولي السابق البالغ من العمر 36 عاماً الدفاع عن ألوان ملقة من 2011 قادماً إليه من بايرن ميونخ الألماني حيث لعب من 2003 حتى 2010.

تغريم سانيا 40 ألف جنيه بسبب... انستاغرام

اعلن الإتحاد الإنكليزي لكرة القدم تغريم مدافع مانشستر سيتي الدولي الفرنسي باكاري سانيا 40 ألف جنيه استرليني (46 ألف يورو) لنشره رسالة على مواقع التواصل الإجتماعي يشكك فيها بنزاهة الحكم لي مايسون.

فان غال يسدل الستار على مسيرته التدريبية

قرر الهولندي لويس فان غال إسدال الستار على مسيرة تدريبية امتدت ثلاثة عقود بحسب ما نقلت عنه صحيفة هولندية.

بيريز غير راض عن نافاس وزيدان يخالفه الرأي

أكدت مصادر مقربة من رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز سعيه لضم حارس مرمى جديد خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة أو الإنتقالات الشتوية مطلع العام المقبل لعدم إعجابه بالمستوى الذي يقدمه الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس على الرغم من تتويج هذا الأخير بلقب أفضل لاعب لاتيني لعام 2016 في اللاليغا على حساب لاعبين أمثال نيمار ولويس سواريز زليزنيل ميسي.

أنطونيو فالنسيا باقٍ مع يونايتد

قال الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد إن الظهير الأيمن الدولي الإكوادوري لويس انطونيو فالنسيا سواصل مسيرته مع الفريق حتى عام 2018 حيث قررت إدارة النادي بتوصية من جوزيه مورينيو تفعيل بند تمديد عقده لسنة إضافية.

الجمهورية 19 /1 /2017

أنشيلوتي يمدح "القائد" زيدان

يعتقد مدرّب بايرن كارلو أنشيلوتي أنّ نجاح زين الدين زيدان في ريال مدريد يرجع إلى نجاح علاقته مع اللاعبين، أمرّ افتقر له سلفه رافاييل بينيتيز الذي درّب الفريق مطلع الموسم الماضي قبل إقالته وتولّي الفرنسي المهمّة خلفاً له. وكان مدرّب بارما، يوفنتوس، ميلان، تشلسي وباريس سان جيرمان الأسبق قد اعتمد على زيزو كمساعد له أثناء تولّيه تدريب الميرينغي بين عامي 2013 و 2015، قبل أن يترك مكانه في العاصمة الإسبانية لمدرّب نابولي الأسبق الذي لم تكن خبرته ومعرفته بكرة القدم كافية ليحظى بمسيرة ناجحة في ملعب سانتياغو بيرنابيو.

فان غال لم يعتزل

تراجع الهولندي لويس فان غال أمس عن تصريحات صحافية نشرت الثلثاء، ألمح فيها إلى اعتزاله التدريب، موضحاً أنه لم يتّخذ أيّ قرار نهائي بهذا الشأن، وأنّ مستقبله مرتبط بالعروض التي يتلقّاها.