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الجيش اللبناني اتخذ اجرارات امنية لمواجهة اي طارئ على الجبهات الشرقية، الاحتلال الاسرائيلي نصب اجهزة تجسس حرارية على تلال العديسة في الجنوب.

المنار

أُقِّرَ قانونُ الإيجاراتِ مُعَدَّلا وأُرْجِئَ قانونُ المتعاقدينَ في الإعلامِ بضعةَ أيامٍ بطلبٍ من رئيسِ الحكومةِ لمزيدٍ من الدرس، أما القانونُ الأبرزُ الذي أقرَه المجلس، فهو حقُ الوصولِ الى المعلومات.

nbn

في اليوم الثاني من التشريع أقر مجلس النواب قانون الايجارات معدلاً بعد سعي الرئيس بري لإنجازه وبحثه مادة مادة مع ربط بدء تنفيذه بإنشاء صندوق يستفيد منه جميع المستأجرين خلال مهلة لا تتجاوز الأربعة أشهر.

mtv

ساحة النجمة هي نجمة الساحات في هذه الأيام ففي داخلها في البرلمان تشريع ولو بالحد الأدنى، إذ تمكن النواب من إقرار قانون جديد للإيجار وفي وسطها احتجاج لمتعاقدي الإعلام مطالبين بتثبيتهم ويبدو أن مطلبهم سيلبى بعدما تبناه وزير الإعلام.

NTV

أعطت وزارةُ الداخلية إشارةَ الانطلاق لإجراءِ هذه الانتخابات رسمياً عبر توجيهِ الوزير نهاد المشنوق كتاباً إلى المحافظين لبَدءِ تأمينِ مراكزِ الاقتراع بَدءاً بمراكزِ المعوّقين.

المستقبل

غدا يدخل دونالد ترامب البيت الأبيض كرئيس للدولة الأقوى ومعه يدخل العالم في حالة ترقب وانتظار لقراراته في الأزمات المفتوحة ولا سيما في منطقتنا العربية، أمنياً تواصل وحداتٌ من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي عملياتِ الدهم والمتابعة لعمليّةِ خطف المواطن سعد ريشا في البقاع.

OTV

قد يكون من المفيد التذكير بسلسلة الاستحالات الموهومة التي سقطت منذ نهاية أيار 2014 حتى اليوم ... في البداية قيل أنه لا يمكن - على سبيل المثال - أن يتفق ميشال عون مع سمير جعجع ... فاتفقا ... بعدها قيل أنه لا يمكن أن يبلغ التوافق الرئاسي سعد الحريري ... فصار أحد أبرز أركانه ... وطيلة عامين ونصف، ظل البعض يقول أنه لا يمكن أن يكون رئيساً للجمهورية ... فكان ... بعدها استمرت مقولات الاستحالات الموهومة: لن تشكل حكومة بسرعة ... فتشكلت ... ولن يتم الاتفاق على بعض البنود في البيان الوزاري ... فمرت بساعات ... ولن ولن ولن ... فكان وكان وسيكون ... اليوم يحاول البعض - وللمفارقة أنه البعض نفسه - رسم استحالة موهومة أخرى ... من نوع أنه لن يكون هناك قانون جديد للانتخابات النيابية ... وأنه لن تكون هناك نسبية ... وأنه في أيار المقبل سيكون الجميع مجدداً أمام المأزق السابق: إما الستين وإما التمديد ... ومرة جديدة ستسقط الاستحالة الوهم ... وسيكون هناك قانون ... وستكون هناك انتخابات ... لا بل سيكون القانون شرطاً للانتخابات ... وإلا فكل الخيارات متاحة ومفتوحة ... الثابتة الوحيدة المسلم بها، أنه لن يسمح في عهد ميشال عون بأن تغتصب الإرادة الشعبية ... لأن الشعب لم يعد يتيماً ...

LBC

قانون الإيجارات في طبعته المنقحة المعدلة أبصر النور فيما اشتعل السجال مجدداً بشأن ملائمته سواء بالنسبة الى المالكين أو إلى المستأجرين.

الميادين

أعلن التلفزيون الإيراني مقتل ما لا يقل عن 30 رجل إطفاء، وجرح 45 آخرين من أصل 75 جريحاً بانهيار برج "بلاسكو" في طهران، بينما أفاد مراسل الميادين بوجود أنباء غير رسمية عن مقتل أكثر من 40 شخصاً.

الجزيرة

قالت مصادر أمنية إن القوات العراقية تمكنت الخميس من استعادة عدة أحياء ومبان حكومية في مدينة تلكيف (شمالي الموصل) من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وبدأت عملية تمشيط.