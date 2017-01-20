الوكالة الوطنية للإعلام

ريفي عبر تويتر: أتمنى على المجلس النيابي إنصاف متعاقدي الإعلام

غرّد الوزير السابق أشرف ريفي على تويتر قائلاً: "الإعلاميون في وزارة الإعلام لطالما تعرضت حياتهم للخطر في تأدية رسالتهم. أتمنى على المجلس النيابي إنصافهم بإقرار قانون تعويض نهاية الخدمة لهم".

وكالة أخبار اليوم

مجلس النواب أقر قانون الإيجارات مع إنشاء حساب يستفيد منه المستأجرون

أقر مجلس النواب في اليوم الثاني من جلسته التشريعية مشروع قانون الإيجارات معدلاً حيث أضاف فقرة تقضي بإنشاء حساب يستفيد منه المستأجرون، وذلك بعدما تم التصويت عليه مادة مادة، (علماً أنه يتضمن 580 مادة). كما أقرّ المجلس قانون حق الوصول إلى المعلومات المقدّم من النائب غسان مخيبر بالاتفاق مع أغلب الوزارات وتمت صياغته بالتنسيق مع المجتمع المدني. وأضيف إلى القانون تعديل يقضي بأن تخضع كل الهيئات الناظمة والخاصة لهذا القانون وإجبارها على نشر كل المعلومات المتعلقة بها وخصوصاً هيئة إدارة قطاع النفط والغاز بكل ما يتعلق بقطاع البترول. وطاول القانون كل المؤسسات العامة والامتيازات كالكهرباء وأجبرهم على نشر كل التقارير المالية والمعلومات المتعلقة بالمتعهدين والمقاولين.

وكالة أنباء الإمارات - وام

حاكم الشارقة يبحث مع وزير التجارة الخارجية الفنلندي التعاون في مجال البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا والابتكار

أكد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة ورئيس شركة الأعمال التجارية للجامعة أن تبادل الزيارات بين مختلف المؤسسات في المنظمات الحكومية يفتح مجالاً أوسع لفهم ومعرفة المزيد عن الطرفين.

وكالة الأنباء القطرية

دولة قطر تدين الهجوم الذي استهدف معسكراً للجيش في مالي

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف معسكراً للجيش في مدينة "غاو" شمال شرقي مالي مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، رفض دولة قطر التام لكافة الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية، وتهدف لزعزعة الأمن والاستقرار، مجددة موقفها الرافض للعنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الصيني يعود إلى الصين بعد زيارته لسويسرا

عاد الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بكين ظهر اليوم الخميس، بعد زيارته إلى سويسرا. وقام شي بزيارة رسمية إلى سويسرا حضر خلالها الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي لعام 2017 في دافوس وزار منظمات دولية في سويسرا بداية من الأحد وحتى يوم الأربعاء.