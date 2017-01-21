النهار/ إبراهيم بيرم

كتب عن الكلام الذي أعلنه رئيس الدبلوماسية الإيرانية محمد جواد ظريف وفيه أن تفاهماً إيرانياً – سعودياً وفّر إنجاز الانتخابات الرئاسية اللبنانية ووصول العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا. وسأل ما هي الرسائل الخفية من الكلام الإيراني من خلال هذا الكلام الحساس؟ ولفت إلى أن طهران تظهر بمظهر الباحث عن حلول للأزمات وأنها مستعدة لفتح أبوابها.

النهار/ سمير تويني

اعتبر أن عدم استجابة الرئيس اللبناني للدعوة الفرنسية لزيارة فرنسا يشكل في ذاته تأجيلاً غير مفيد، لأنه سيؤخر البحث دولياً في العديد من القضايا التي تهم لبنان من مساعدات مالية وإغاثية واقتصادية. وسأل هل يستطيع لبنان في وضعه الاقتصادي الهش إنتظار سنة أخرى قبل إطلاق عجلة الدعم الدولي له؟

الأخبار/ وفيق قانصوه

سأل عما إذا سيعطل الرئيس العماد ميشال عون الانتخابات؟ ورأى أن كل الخيارات متاحة ومفتوحة في وجه محاولات ابتزاز العهد بوصفه بين فكي قانون الستين أو التمديد ومن بينها خيار عدم إجراء الانتخابات أساساً.

البناء/ روزانا رمال

كشفت بأن شروط التسوية بين "تيار المردة" و"التيار الوطني الحر" قد نضجت وعناوينها مهّدت للقاء جمع السيد حسن نصر الله بالنائب سليمان فرنجية تمهيداً لزيارة سيقوم بها فرنجية إلى قصر بعبدا الأسبوع المقبل.

الجمهورية/ اسعد بشارة

رأى أن السباق بين قانون الستين وفرض القانون الجديد يسير بشكل متساو. ولفت إلى أن العونيين يشعرون أن حلفاً ثلاثياً بين كل من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والنائب جنبلاط يأخذ طريقه، وهذا الحلف يرمي إلى إجراء الانتخابات وفق الستين التي يعتقد أنها ستكرس قوة تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي وهو ما يريده الرئيس نبيه بري ويعمل له، متسائلاً عمّا إذا سيلوح وزراء التيار الوطني الحر بالإستقالة من الحكومة؟

الديار/ علي ضاوي

كتب عن اللقاء الذي جمع السيد حسن نصر الله والنائب سليمان فرنجية في حارة حريك، مشيراً إلى أن وفاء فرنجية "لحزب الله" جعل نصر الله يتعهد منذ الآن أن مرشح الحزب المقبل الرئاسي هو فرنجية الثابت على مواقفه المشرفة.

اللواء/ حسين زلغوط

رأى أن إمكانية التفاهم على قانون جديد للانتخابات لا تزال بعيدة المنال، واصفاً الرئيس نبيه بري بأنه غير متفائل بحصول هذا الأمر، وأنه يعتبر ما يحصل مجرد "حكي وجعجعة" من دون طحين، وأنه طلب من وزير الداخلية بأن يكمل التحضيرات المطلوبة لإجراء الانتخابات بشكل عادي.