The Guardian

دونالد ترامب يؤدي اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ45 للولايات المتحدة

أظهر الرئيس ترامب خلال خطابه البارحة بأن الولايات المتحدة أمة محاصَرة وتعهّد بوضع حد للمجزرة التي تتعرّض لها الولايات المتحدة بعد أدائه اليمين الدستورية مثيراً حماسة مؤيديه من دون أن يخفف من قلق الأميركيين الليبراليين أو العالم المتوتر. وتابع ترامب قائلاً إن الولايات المتحدة في حالة أزمة وتعهّد بمعالجة المشكلة بالعزلة وحماية الاقتصاد متعهداً بأن يعطي الأولوية لأميركا أولاً. وألقى ترامب باللوم على النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة واتهمها بإعطاء الأولوية لبلدان خارجية على حساب الشعب الأميركي بدءاً بالبنية التحتية العسكرية وصولاً إلى المصانع. وتابع ترامب قائلاً بأن كل القرارات المتعلقة بالتجارة والضرائب والهجرة والشؤون الخارجية سيتم اتخاذها بما فيه مصلحة العمال الأميركيين والعائلات الأميركية كما علينا حماية الحدود من انتهاكات البلدان الأخرى التي تقلّد منتجاتنا وتسرق شركاتنا وتدمّر أعمالنا.

غامبيا: الرئيس المهزوم يتراجع ويوافق على الذهاب إلى المنفى

أعلن رئيس غامبيا الجديد بأن "حكم الخوف" في البلاد قد انتهى بعد التوصّل إلى اتفاق مع خلفه يحيى جاميه للتخلي عن السلطة والذهاب إلى المنفى. وأكد الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز بعد 12 ساعة من المحادثات بأنه تم التوصل إلى اتفاق وقال إن جاميه سيغادر غامبيا قريباً. وشارك عبد العزيز مع رئيس غينيا والمدير الإقليمي للأمم المتحدة في المنطقة في الجهد الدبلوماسي الأخير في عاصمة غامبيا بانجول لإقناع الرئيس الذي ما زال يحتل منصب الرئاسة بمغادرة منصبه وقد نجح المسعى أخيراً في ساعات السبت الأولى لتتجنب البلاد سفكاً للدماء. ولاحقأ ظهر جاميه على التلفزيون الرسمي للبلاد وقال "أنا أؤمن بأهمية الحوار وقد قررت اليوم وبضمير صاحٍ التنازل عن إدارة هذه الأمة العظيمة. وأتى تنازل جاميه عن السلطة بعد دخول قوات أفريقية مشتركة إلى البلاد بعد التهديد بالإطاحة به عسكرياً وبعد أن قال قائد الجيش الغامبي بأنه لن يضحي بجنوده من أجل أي خلاف سياسي ولن يضع جنوده بمواجهة مع القوات الأفريقية.

روسيا اليوم

شل" توقع عقداً لتطوير حقل نفطي في العراق

وقعت شركة "شل" العراق عقدا مع شركة "هاليبورتون" لتطوير حقل نفطي خلال عامي 2018، 2019، فيما أشارت إلى أن أعمال التطوير ستشمل حفر آبار تطويرية وتنفيذ أعمال تأهيلية لآبار الحقل. وقال مصطفى جهاد، المستشار الإعلامي للشركة إن "شركة شل العراق ومنذ عام 2013 ترفد الميزانية العراقية بإيرادات مالية عالية"، مبيناً أن "عقدا لتطوير الآبار في حقل (مجنون) النفطي قد وقع بحضور ممثلي شركة نفط الجنوب وشركة هاليبورتون والتي بدورها ستنفذ إطار العمل المتفق عليه مع شركة شل العراق والتي اثبتت إنجازها لنظام حفر فعّال وكفء لتوفير الوقت والكلفة". وأضاف جهاد، أن "شركة هاليبورتون العالمية ستقوم بتحريك ثلاث منصات حفر لغرض تطوير حقل مجنون من خلال حفر آبار تطويرية وتنفيذ أعمال تأهيلية للآبار خلال عامي 2018 و 2019". بدوره قال سمير سالوس، نائب رئيس لشركة "هاليبورتون" في العراق إن "للشركة علاقات عمل طويلة وناجحة مع شركة شل في العراق، وتطمح لمواصلة تطوير حقل مجنون النفطي والذي له مكانة متميزة في تاريخ عملنا".